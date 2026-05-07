Homem com passagens por 23 furtos e tentativa de homicídio é preso em MG

Um homem com extensa ficha criminal, marcada principalmente por crimes contra o patrimônio, foi preso pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) na última terça-feira (5/5), na Rua Padre Alcides, no Bairro Centenário, em São João Evangelista, no Vale do Rio Doce.

A prisão foi divulgada pela corporação nesta quinta-feira (7/5). A captura ocorreu em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Única da Comarca de São João Evangelista.

Segundo a PMMG, os militares foram até o endereço indicado, localizaram o suspeito e realizaram a prisão sem intercorrências. Ele foi informado sobre o teor do mandado judicial e sobre seus direitos constitucionais.

Ainda de acordo com a corporação, "a ordem judicial foi resultado de diversas diligências e rediligências realizadas em conjunto entre a Polícia Militar e o Poder Judiciário, diante do histórico reiterado de práticas criminosas e do risco de continuidade delitiva".

Outros crimes

Conforme os registros policiais, o homem acumula 23 ocorrências relacionadas a furto entre 2016 e 2026. Além disso, também possui passagens por roubo, receptação, apropriação indébita, ameaça, dano e corrupção de menores.

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A PMMG informou também que constam antecedentes por crimes graves, incluindo tentativa de homicídio, extorsão e tráfico de drogas.