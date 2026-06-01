Torcedor do Cruzeiro morre ao "surfar" em ônibus na Via Expressa, em BH

Um jovem de 20 anos, integrante da torcida organizada Máfia Azul, morreu ao cair de um ônibus na noite desse domingo (31/5), na Via Expressa, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu perto da meia-noite, na altura do Bairro Tropical, após o retorno da partida entre Cruzeiro e Fluminense, válida pelo Campeonato Brasileiro.

Quando os militares chegaram ao local, encontraram a vítima caída na calçada, já sem sinais vitais. O motorista do ônibus, de 47 anos, relatou que foi contratado para transportar integrantes da Máfia Azul Sudoeste, sediada no Bairro Tropical, até o Mineirão.

Segundo ele, durante o retorno, parou em um ponto de ônibus na Via Expressa e, ao voltar a trafegar, ouviu pessoas gritando que alguém havia caído. Ao descer para verificar o que aconteceu, encontrou o jovem inconsciente e com sangramento na cabeça.

Torcedores que estavam no local tentaram socorrer a vítima. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que passava pela via iniciou os primeiros atendimentos até a chegada de outra ambulância acionada para a ocorrência. As manobras de ressuscitação duraram cerca de 30 minutos, mas a morte foi constatada no local.

Uma testemunha informou à polícia que o motorista havia alertado os passageiros que pararia o veículo caso alguém subisse no teto. Ainda conforme o relato, o aviso não foi respeitado e, quando o ônibus se aproximava da sede da torcida organizada, entre 10 e 12 torcedores romperam a saída de emergência e subiram sobre o veículo para praticar o chamado "surfe", que consiste em permanecer em pé sobre o teto do ônibus em movimento.

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A perícia da Polícia Civil esteve no local e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).