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MORTE NAS ESTRADAS

Carro invade contramão, capota e deixa dois mortos na BR-262

Duas mulheres que estavam no banco traseiro foram socorridas em Luz, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
01/06/2026 06:16 - atualizado em 01/06/2026 07:01

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Duas mulheres que ocupavam o banco traseiro do veículo foram socorridas e encaminhadas para atendimento médico
Duas mulheres que ocupavam o banco traseiro do veículo foram socorridas e encaminhadas para atendimento médico crédito: PRF/Reprodução

Duas pessoas morreram em um grave acidente na tarde desse domingo (31/5), na BR-262, em Luz (MG), na Região Centro-Oeste do estado.

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Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 17h10, no km 520 da rodovia.

As informações iniciais apontam que um Volkswagen Gol, com placas de Bambuí, seguia no sentido Luz–Campos Altos quando invadiu a contramão de direção e capotou.

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Em decorrência do acidente, duas pessoas morreram ainda no local. Até o momento, as vítimas não haviam sido oficialmente identificadas.

Duas mulheres que ocupavam o banco traseiro do veículo foram socorridas e encaminhadas para atendimento médico em um hospital de Luz.

A ocorrência foi atendida pela PRF, com apoio das equipes de resgate da concessionária responsável pela rodovia.

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A perícia da Polícia Civil, por meio da unidade de Bom Despacho, realizou os trabalhos técnicos no local. As causas do acidente serão investigadas.

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