Teto de carro é arrancado e uma pessoa morre em batida na BR-262

Um homem de 39 anos morreu em um acidente entre uma picape e um caminhão na noite dessa quinta-feira (21/5), na BR-262, em Nova Serrana, no Centro-Oeste de Minas.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 23h30, no km 434,3 da rodovia. A colisão lateral envolveu uma Volkswagen Saveiro e um caminhão Mercedes-Benz 710.

Com o impacto, os dois veículos saíram da pista e caíram numa ribanceira às margens da rodovia. A picape capotou e teve o teto arrancado com a força.

O motorista do automóvel, de 31, foi socorrido pela equipe de resgate da concessionária responsável pela via e encaminhado ao Hospital São José, em Nova Serrana.

Já o passageiro do veículo morreu ainda no local do acidente. A motorista do caminhão, de 26, não sofreu ferimentos e permaneceu no local.

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As causas do acidente serão investigadas pela PRF.