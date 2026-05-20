BH: Cristiano Machado ganha mais uma faixa em trecho de obras da trincheira

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) anunciou que a Avenida Cristiano Machado começa a ter, a partir desta quarta-feira (20/5), mais uma faixa para o trânsito de veículos, no sentido Centro, no Bairro Vila Clóris, na Região Norte da capital. O trecho entre as ruas Aldemiro Fernandes Torres e das Gabirobas, que estava com apenas uma, devido às obras da trincheira da Catedral Cristo Rei, agora passa a operar com mais uma pista.





Essa intervenção busca ampliar a capacidade de circulação de veículos na área e melhorar a fluidez do trânsito durante a execução das obras. A nova configuração viária disponibiliza duas faixas de circulação em um trecho de aproximadamente 150 metros da avenida.

Para viabilizar a ampliação da pista, foram executados serviços de remoção e reinstalação de postes de energia elétrica e iluminação pública, além do alargamento da faixa de rolamento, com retirada da calçada e nivelamento da via.As intervenções foram concluídas na manhã desta quarta-feira, o que permitiu a liberação imediata da nova faixa para os motoristas que circulam pela Avenida Cristiano Machado no sentido Centro.

Os investimentos de R$ 161,6 milhões são do Fundo de Mobilidade Urbana (FMU) e o projeto prevê a implantação de uma trincheira de aproximadamente 780 metros de extensão no centro da avenida.



Estão previstas ainda a construção de um boulevard (uma via urbana larga, geralmente com canteiros) na parte coberta em frente à Catedral Cristo Rei, a implantação de pista de aceleração na interseção com a Avenida Vilarinho e o alargamento do viaduto existente sobre a linha do metrô.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A obra inclui ainda ajustes geométricos e melhorias na infraestrutura urbana, como drenagem, pavimentação, iluminação e paisagismo.