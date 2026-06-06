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ATENÇÃO, MOTORISTAS!

Carreta com combustível tomba e provoca bloqueio total da BR-381

Rodovia foi interditada nos dois sentidos próximo a Ipatinga; não há previsão de liberação

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
06/06/2026 08:57 - atualizado em 06/06/2026 18:17

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Carreta com combustível tomba e interdita BR-381 em MG
Carreta com combustível tomba e interdita BR-381 em MG crédito: Redes Sociais/Reprodução

Uma carreta carregada com combustível tombou por volta das 7h deste sábado (6/5) e causa o bloqueio total na BR-381, na altura de Belo Oriente, no Vale do Rio Doce (MG). No início da noite, equipes da concessionária, do Corpo de Bombeiros e da Ambipar trabalhavam na retirada do combustível do veículo para permitir a remoção da carreta, mas ainda não há previsão para a liberação da rodovia.

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Segundo a concessionária Nova 381, o acidente aconteceu no km 234 da rodovia, no sentido Governador Valadares.

Apesar de o tombamento ter ocorrido em apenas um sentido da pista, ambos os sentidos da BR-381 precisaram ser interditados devido aos riscos relacionados à carga transportada.

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Motoristas que precisam passar pela região devem buscar rotas alternativas e acompanhar as condições do trânsito por meio de aplicativos de navegação.

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As causas do acidente ainda não foram divulgadas.

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