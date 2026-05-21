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ATENÇÃO, MOTORISTAS!

MG: incêndio interdita a BR-381 e complica o trânsito

Motoristas enfrentam bloqueio no sentido São Paulo da rodovia em São Sebastião da Bela Vista (MG), no Sul do estado

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
21/05/2026 09:30

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Não há informações sobre feridos ou sobre as causas do incêndio
Não há informações sobre feridos ou sobre as causas do incêndio crédito: Redes Sociais/Reprodução

Um incêndio em um veículo interdita a BR-381 na manhã desta quinta-feira (21/5), em São Sebastião da Bela Vista (MG), no Sul do estado.

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Segundo a concessionária Motiva, responsável pela administração da Fernão Dias, a interdição acontece no km 844, no sentido São Paulo.

Até o momento, não há informações sobre feridos ou sobre as causas do incêndio.

Leia Mais

Motoristas que passam pela região devem enfrentar lentidão, já que ainda não há previsão para liberação da pista.

A recomendação é utilizar aplicativos de navegação e buscar rotas alternativas para evitar congestionamentos.

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Matéria em atualização

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