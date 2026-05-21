MG: incêndio interdita a BR-381 e complica o trânsito
Motoristas enfrentam bloqueio no sentido São Paulo da rodovia em São Sebastião da Bela Vista (MG), no Sul do estado
compartilheSIGA
Um incêndio em um veículo interdita a BR-381 na manhã desta quinta-feira (21/5), em São Sebastião da Bela Vista (MG), no Sul do estado.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo a concessionária Motiva, responsável pela administração da Fernão Dias, a interdição acontece no km 844, no sentido São Paulo.
Até o momento, não há informações sobre feridos ou sobre as causas do incêndio.
Leia Mais
Motoristas que passam pela região devem enfrentar lentidão, já que ainda não há previsão para liberação da pista.
- BR-381: pedágios na Fernão Dias ficam mais caros a partir de desta terça
- Batida entre moto, carro e caminhão deixa vítima em estado grave na BR-381
A recomendação é utilizar aplicativos de navegação e buscar rotas alternativas para evitar congestionamentos.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Matéria em atualização