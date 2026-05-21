MG: incêndio interdita a BR-381 e complica o trânsito

Um incêndio em um veículo interdita a BR-381 na manhã desta quinta-feira (21/5), em São Sebastião da Bela Vista (MG), no Sul do estado.

Segundo a concessionária Motiva, responsável pela administração da Fernão Dias, a interdição acontece no km 844, no sentido São Paulo.

Até o momento, não há informações sobre feridos ou sobre as causas do incêndio.

Motoristas que passam pela região devem enfrentar lentidão, já que ainda não há previsão para liberação da pista.

A recomendação é utilizar aplicativos de navegação e buscar rotas alternativas para evitar congestionamentos.

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Matéria em atualização