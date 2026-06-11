Frio ou chuva? Veja a previsão do tempo em BH nesta quinta (11/6)

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O frio deu trégua a Belo Horizonte e as temperaturas mínimas voltaram a subir, mas abre espaço para a chuva. De acordo com a Defesa Civil de BH, pancadas de chuva com rajadas de vento estão previstas para qualquer hora do dia nesta quinta-feira (11/6).

Conforme a previsão meteorológica, o dia deve ser de céu nublado a parcialmente nublado com possibilidade de chuva. A temperatura máxima pode chegar a 24 °C, com umidade relativa do ar em torno de 65% à tarde.

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Segundo a Defesa Civil municipal, a mínima foi registrada na Região Venda Nova, às 0h50, com 15,7 °C. Na estação Cercadinho, na Região Oeste, a mínima foi de 15,8 °C, às 6h, com sensação térmica de 9,1 °C.

Mínimas registradas por regional em 11/6

Barreiro: 18,3 °C, à 0h20.

Centro Sul: 16,8 °C, às 6h10.

Oeste: 15,8 °C, com sensação térmica de 9,1 °C, às 6h.

Pampulha: 16,3 °C, com sensação térmica de 17,7 °C, às 6h.

Venda Nova: 15,7 °C, à 0h50.

Menores temperaturas de BH em 2026

8,8 °C – 06/06 (Centro-Sul);

9,3 °C – 07/06 (Venda Nova);

10,2 °C – 08/06 (Pampulha)

10,6 °C – 05/06 (Oeste);

12,2 °C – 10/06 (Venda Nova);

12,4 °C – 04/06 (Centro-Sul);

12,5 °C – 09/06 (Pampulha)

13,0 °C – 16/04 (Centro-Sul);

13,1 °C – 02/06 (Oeste);

13,4 °C – 03/06 (Oeste).



Menores sensações térmicas de BH em 2026