Frio ou chuva? Veja a previsão do tempo em BH nesta quinta (11/6)
Depois de dias de frio intenso, Belo Horizonte volta a registrar temperaturas mais amenas, junto da chuva. Confira a previsão do tempo completa para a capital
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O frio deu trégua a Belo Horizonte e as temperaturas mínimas voltaram a subir, mas abre espaço para a chuva. De acordo com a Defesa Civil de BH, pancadas de chuva com rajadas de vento estão previstas para qualquer hora do dia nesta quinta-feira (11/6).
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Conforme a previsão meteorológica, o dia deve ser de céu nublado a parcialmente nublado com possibilidade de chuva. A temperatura máxima pode chegar a 24 °C, com umidade relativa do ar em torno de 65% à tarde.
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Segundo a Defesa Civil municipal, a mínima foi registrada na Região Venda Nova, às 0h50, com 15,7 °C. Na estação Cercadinho, na Região Oeste, a mínima foi de 15,8 °C, às 6h, com sensação térmica de 9,1 °C.
Mínimas registradas por regional em 11/6
- Barreiro: 18,3 °C, à 0h20.
- Centro Sul: 16,8 °C, às 6h10.
- Oeste: 15,8 °C, com sensação térmica de 9,1 °C, às 6h.
- Pampulha: 16,3 °C, com sensação térmica de 17,7 °C, às 6h.
- Venda Nova: 15,7 °C, à 0h50.
Menores temperaturas de BH em 2026
- 8,8 °C – 06/06 (Centro-Sul);
- 9,3 °C – 07/06 (Venda Nova);
- 10,2 °C – 08/06 (Pampulha)
- 10,6 °C – 05/06 (Oeste);
- 12,2 °C – 10/06 (Venda Nova);
- 12,4 °C – 04/06 (Centro-Sul);
- 12,5 °C – 09/06 (Pampulha)
- 13,0 °C – 16/04 (Centro-Sul);
- 13,1 °C – 02/06 (Oeste);
- 13,4 °C – 03/06 (Oeste).
Menores sensações térmicas de BH em 2026
- -4,5 °C - 04/06 (Oeste)
- -3,6 °C - 05/06 (Oeste)
- -3,4 °C - 06/06 (Oeste)
- -3,2 °C - 03/06 (Oeste)
- -1,5 °C - 04/05 (Oeste)