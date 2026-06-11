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PREVISÃO DO TEMPO

Frio ou chuva? Veja a previsão do tempo em BH nesta quinta (11/6)

Depois de dias de frio intenso, Belo Horizonte volta a registrar temperaturas mais amenas, junto da chuva. Confira a previsão do tempo completa para a capital

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
11/06/2026 08:01

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A Defesa Civil de BH informa que o volume de chuva previsto é de 20 a 40 mm com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h
Previsão indica céu nublado a parcialmente nublado em BH nesta quinta-feira (11/6) crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press.Brasil.MG.Belo Horizonte

O frio deu trégua a Belo Horizonte e as temperaturas mínimas voltaram a subir, mas abre espaço para a chuva. De acordo com a Defesa Civil de BH, pancadas de chuva com rajadas de vento estão previstas para qualquer hora do dia nesta quinta-feira (11/6).

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Conforme a previsão meteorológica, o dia deve ser de céu nublado a parcialmente nublado com possibilidade de chuva. A temperatura máxima pode chegar a 24 °C, com umidade relativa do ar em torno de 65% à tarde.

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Segundo a Defesa Civil municipal, a mínima foi registrada na Região Venda Nova, às 0h50, com 15,7 °C. Na estação Cercadinho, na Região Oeste, a mínima foi de 15,8 °C, às 6h, com sensação térmica de 9,1 °C.

Mínimas registradas por regional em 11/6

  • Barreiro: 18,3 °C, à 0h20.
  • Centro Sul: 16,8 °C, às 6h10.
  • Oeste: 15,8 °C, com sensação térmica de 9,1 °C, às 6h.
  • Pampulha: 16,3 °C, com sensação térmica de 17,7 °C, às 6h.
  • Venda Nova: 15,7 °C, à 0h50.

Menores temperaturas de BH em 2026

  • 8,8 °C – 06/06 (Centro-Sul);
  • 9,3 °C – 07/06 (Venda Nova);
  • 10,2 °C – 08/06 (Pampulha)
  • 10,6 °C – 05/06 (Oeste);
  • 12,2 °C – 10/06 (Venda Nova);
  • 12,4 °C – 04/06 (Centro-Sul);
  • 12,5 °C – 09/06 (Pampulha)
  • 13,0 °C – 16/04 (Centro-Sul);
  • 13,1 °C – 02/06 (Oeste);
  • 13,4 °C – 03/06 (Oeste).

Menores sensações térmicas de BH em 2026

  • -4,5 °C - 04/06 (Oeste)
  • -3,6 °C - 05/06 (Oeste)
  • -3,4 °C - 06/06 (Oeste)
  • -3,2 °C - 03/06 (Oeste)
  • -1,5 °C - 04/05 (Oeste)

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