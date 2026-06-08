7 mitos e verdades sobre doenças respiratórias durante o frio

Com a previsão de massas de ar frio mais intensas para o fim deste mês, o alerta para o aumento de gripes e resfriados é reforçado. Com as temperaturas em queda, muitas dúvidas sobre como se proteger surgem. Entender o que realmente funciona e o que é apenas crença popular é o primeiro passo para cuidar da saúde neste período.

A principal mudança de comportamento nesta época é a maior permanência em ambientes fechados e com pouca ventilação, o que facilita a circulação de vírus respiratórios. Por isso, conhecer os fatos ajuda a adotar medidas de prevenção mais eficazes no dia a dia. Confira o que é mito e o que é verdade quando o assunto são as doenças respiratórias comuns no frio.

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1. O frio é o causador da gripe

Mito. A gripe e o resfriado são causados por vírus, não pela baixa temperatura. O que acontece é que o frio cria um cenário ideal para a transmissão. As pessoas tendem a se aglomerar em locais fechados, o ar fica mais seco e as vias aéreas, mais vulneráveis. Esses fatores, juntos, aumentam o risco de contágio.

2. Ambientes fechados aumentam o risco

Verdade. Vírus como o da gripe se espalham facilmente pelo ar. Em espaços sem ventilação adequada, uma pessoa infectada pode transmitir o agente para várias outras. Manter janelas abertas, mesmo que por alguns minutos ao longo do dia, ajuda a renovar o ar e a diminuir a concentração viral no ambiente.

3. Tomar sorvete ou bebida gelada piora o resfriado

Mito. Não há comprovação de que o consumo de alimentos gelados piore quadros virais. Em alguns casos, como dor de garganta, o gelado pode até proporcionar um alívio temporário por seu efeito anestésico. O importante é manter a hidratação, seja com líquidos frios ou quentes.

4. Lavar as mãos previne doenças

Verdade. A higiene das mãos é uma das formas mais eficientes de prevenção. Tocamos em muitas superfícies contaminadas ao longo do dia e, em seguida, levamos as mãos ao rosto. Lavar as mãos com água e sabão frequentemente ou usar álcool em gel quebra esse ciclo de transmissão.

5. Vitamina C cura a gripe

Mito. A vitamina C é importante para o bom funcionamento do sistema imunológico, mas não tem o poder de curar uma infecção já instalada. Seu consumo regular pode ajudar a fortalecer as defesas do corpo, mas não funciona como um remédio para eliminar o vírus após o contágio.

6. Vacinação é a melhor forma de prevenção

Verdade. Especialmente no caso da gripe, a vacinação anual é a estratégia mais eficaz para evitar as formas graves da doença. O imunizante prepara o corpo para combater o vírus e reduz significativamente os riscos de complicações, internações e óbitos, principalmente em grupos vulneráveis.

7. Chás e mel aliviam os sintomas

Verdade. Bebidas quentes, como chás, e o mel ajudam a aliviar sintomas como dor de garganta e tosse. Eles têm ação calmante e auxiliam na hidratação, mas não tratam a causa da infecção. Funcionam como um suporte para trazer mais conforto durante o período em que o corpo combate o vírus.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.