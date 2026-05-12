Como a mudança brusca de tempo afeta sua saúde e o que fazer para evitar

A frente fria chegou e, com ela, a tosse e o nariz escorrendo parecem ter vindo de brinde. A queda brusca de temperatura, registrada recentemente em diversas regiões do Brasil, não é apenas um convite para tirar o casaco do armário, mas também um alerta para a saúde, impactando diretamente o sistema imunológico e abrindo portas para doenças.

Essa mudança repentina no clima favorece principalmente o aumento de casos de gripe, resfriados, crises de asma, rinite e sinusite. O ar mais frio e seco irrita as vias aéreas, deixando o corpo mais vulnerável à ação de vírus e bactérias que circulam com mais facilidade em ambientes fechados, onde as pessoas tendem a se aglomerar para fugir do frio.

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Por que o corpo sente tanto o impacto?

O organismo humano precisa de um tempo para se adaptar às novas condições climáticas. Quando a temperatura cai de forma abrupta, o corpo gasta mais energia para manter seu aquecimento interno ideal, o que pode sobrecarregar o sistema de defesa. Além disso, o frio diminui a eficácia da resposta imunológica inata das vias aéreas superiores, reduzindo a primeira linha de defesa do organismo contra vírus, o que facilita a entrada de agentes infecciosos.

Outro fator importante é a baixa umidade do ar, comum durante as frentes frias. O ar seco resseca as mucosas do nariz e da garganta, que funcionam como uma barreira natural contra micro-organismos. Com essa proteção comprometida, o caminho para infecções fica livre.

Dicas para proteger a saúde no frio

Adotar algumas medidas simples no dia a dia pode fazer toda a diferença para passar por esse período de instabilidade climática sem adoecer. A prevenção é a melhor estratégia para manter o corpo forte e resistente.

Mantenha-se hidratado: beber bastante água é fundamental para manter as vias aéreas úmidas e funcionando corretamente, mesmo que a sede seja menor no frio.

Alimentação equilibrada: invista em uma dieta rica em vitaminas e minerais, especialmente com frutas, legumes e verduras. Alimentos com vitamina C, como laranja e limão, ajudam a fortalecer a imunidade.

Vista-se em camadas: usar várias camadas de roupa permite que você se ajuste facilmente às variações de temperatura ao longo do dia, evitando tanto o frio excessivo quanto o superaquecimento.

Ventile os ambientes: mesmo com as temperaturas baixas, é crucial abrir as janelas de casa e do trabalho por alguns minutos todos os dias. A circulação do ar ajuda a diminuir a concentração de vírus e bactérias.

Lave as mãos com frequência: a higiene das mãos com água e sabão ou o uso de álcool em gel continua sendo uma das formas mais eficazes de evitar a contaminação por doenças respiratórias.

Cuidado com o choque térmico: evite sair de um ambiente muito aquecido diretamente para o frio intenso sem estar devidamente agasalhado. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.