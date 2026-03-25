6 mitos e verdades sobre o que realmente causa gripe e resfriado

Com a mudança da estação e das temperaturas, é comum observarmos um aumento significativo nos casos de gripes e resfriados. No outono, o ar mais seco e a tendência de permanecermos em locais fechados facilitam a circulação de vírus.

Segundo dados recentes do Boletim InfoGripe da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), em todos os estados brasileiros, exceto no Tocantins, cresceu o número de casos da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) nas últimas semanas, e o rinovírus lidera a positividade dos quadros, responsável por 40%, seguido por 20% de casos de influenza A.

1. Ar-condicionado ou ventilador causam resfriado

Com o frio, surgem diversas crenças populares sobre o que realmente nos faz adoecer. Para ajudar a separar o que é ciência de mito, a infectologista Luísa Chebabo, dos laboratórios Sérgio Franco e Bronstein, da Dasa, no Rio de Janeiro, esclarece as principais dúvidas que também circulam nesta época do ano. Confira!

Mito. Os causadores dos quadros respiratórios são os vírus, não o vento. Luísa Chebabo explica que, no entanto, o ar-condicionado retira a umidade do ar, ressecando as mucosas do nariz e da garganta, que funcionam como nossa primeira linha de defesa, e isso pode prejudicar esses mecanismos de proteção.

"Essas alterações facilitam a entrada de agentes infecciosos que já estavam presentes no ambiente ou em nossas mãos. Isso mesmo, o grande perigo está nas nossas mãos, que transportam esses vírus, e isso, sim, causa a infecção, não o uso dos equipamentos de ventilação. Além disso, ambientes fechados e com pouca circulação de ar podem favorecer a concentração de vírus, aumentando o risco de transmissão entre as pessoas", comenta.

A médica afirma ainda que, se o filtro do ar-condicionado não estiver limpo, por exemplo, ele pode proliferar ácaros, fungos e juntar poeira, que agravam alergias e rinites. "Por isso, muitas pessoas confundem os sintomas e acham que ‘pegaram’ uma gripe ou resfriado, quando, na verdade, os alérgenos do local desencadearam uma reação."

2. Pegar chuva ou sereno causa problemas respiratórios

Mito. "Nada disso faz com que você contraia uma infecção respiratória. Mas o frio das roupas molhadas pode potencializar a ação de algum patógeno que já esteja em contato conosco", afirma a infectologista. Ela detalha que o frio pode causar estresse no sistema imunológico: "Nas temperaturas mais baixas, ocorre a vasoconstrição, ou seja, os vasos sanguíneos das vias aéreas se contraem, e isso diminui o fluxo de sangue e, consequentemente, a chegada de glóbulos brancos, células de defesa do corpo, deixando o organismo mais vulnerável."