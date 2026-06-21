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PREVISÃO DO TEMPO

Calor e chuva? Veja a previsão do tempo para o inverno em BH e Minas

Segundo o Inmet, a estação deve ter chuvas dentro da média, mas temperaturas mais elevadas em razão do El Niño 

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Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
21/06/2026 16:18 - atualizado em 21/06/2026 17:52

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Frio em Belo Horizonte
Frio em Belo Horizonte crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press

O primeiro dia de inverno, que começou oficialmente às 5h24 deste domingo (21/6), foi marcado pelo frio ao amanhecer em Belo Horizonte. Já nas primeiras horas da manhã, os termômetros marcaram mínima de 12,3°C na região de Venda Nova, segundo a Defesa Civil da capital. Já a máxima não passou dos 24°C em uma tarde ensolarada. A previsão para os próximos dias é de uma ligeira elevação da temperatura máxima, mas o frio do início da manhã ainda continua. 

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Em Minas, as primeiras horas do dia foram de termômetros marcando temperaturas amenas no Triângulo Mineiro. Já no Norte do estado, a máxima chegou perto dos 30°C. Porém, nesta segunda-feira (22/6), a aproximação de uma frente fria pode fazer o tempo estável mudar em algumas regiões do estado. 

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há previsão de chuva e trovoadas para as regiões do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, principalmente entre a tarde e a noite. Além disso, a nebulosidade aumenta gradualmente ao longo do dia, com o céu variando de poucas nuvens a encoberto. 

Já no Noroeste e Norte de Minas, nos vales do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, além da Zona da Mata  mineira, o céu fica parcialmente nublado. A mínima prevista é de 6°C e a máxima de 32°C. Em Belo Horizonte, a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado. A temperatura mínima prevista é de 12°C e a máxima de 27°C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 40% no período da tarde. 

Na terça-feira (23/6), o dia deve ser de céu parcialmente nublado a nublado com chuva isolada nas regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, no Centro-Oeste, Sul e Sudoeste de Minas. Já na Zona da Mata, Vale do Rio Doce e na Região Central do estado, a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado. A mínima prevista é de 11°C e a máxima de 32°C. Na capital, o dia deve ser de céu parcialmente nublado a nublado com mínima de 14°C e máxima de 28°C. 

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Como será o inverno?

O Inmet lembra que o inverno é o auge da estação seca em Minas Gerais, com chuvas raras e escassas, normalmente, decorrentes da passagem de frentes frias e restritas às regiões Sul e a faixa leste do estado. 

Em relação à temperatura, o inverno é caracterizado por períodos frios intercalados por outros quentes. Os momentos de frio acontecem quando uma massa de ar frio chega com intensidade moderada a forte no estado, provocando declínio acentuado de temperatura de um dia para outro, permanecendo amenas por vários dias. 

A amplitude térmica nessa época do ano é grande, com temperaturas amenas ao amanhecer e mais elevadas à tarde. A partir de julho, a umidade relativa do ar passa a ficar menor, podendo alcançar valores críticos – inferiores a 30% – no período da tarde. Assim, a qualidade do ar piora, devido ao tempo seco, que também favorece a propagação de incêndios e queimadas.

A previsão do Inmet é que as chuvas fiquem próximas à média climatológica no estado. Já as temperaturas podem ficar acima da média em todas as regiões do estado, com maiores desvios – acima de 1°C – no Centro-Oeste de Minas Gerais.

El Niño

O responsável pelo aumento da temperatura em todo o Brasil neste inverno é o fenômeno El Niño. Ele foi confirmado pela Agência dos Estados Unidos para Oceanos e Atmosfera (Noaa, na sigla em inglês), no início de junho.  

El Niño, que significa “O Menino”, em espanhol, caracteriza-se pelo aquecimento da região equatorial do Oceano Pacífico. O nome foi dado por pescadores do Peru e do Equador que apelidaram o aquecimento das águas em referência ao menino Jesus.

"A gente pode não ter um inverno tão frio quanto a gente já teve", afirma o meteorologista Melquizedek Rafael Duarte da Silva, do Inmet. 

"O El Niño acaba criando um bloqueio, principalmente próximo a São Paulo e não permite que as frentes frias avancem tanto para a região do Sudeste e também um pouco para a Região Centro-Oeste", explica.

Além de temperaturas mais elevadas nessas regiões, o fenômeno pode trazer mais chuvas para outras regiões. "O El Niño favorece a ocorrência de mais chuvas na Região Sul, podendo causar eventos extremos de chuva, com chuva muito forte em um curto período de tempo. O inverno já é um período que chove na Região Sul. Com acréscimos dos efeitos do El Niño, isso pode ser agravado", alerta o meteorologista. 

Previsões mais difíceis

Os reais efeitos do fenômeno, porém, são difíceis de serem previstos com muita antecedência. Segundo o meteorologista, com o aquecimento global e as mudanças climáticas, as previsões com meses de antecedência se tornam mais desafiadoras, assim como a duração exata dos fenômenos climáticos.

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"As temperaturas mais quentes, por exemplo, podem ser sentidas por mais tempo. O que antes durava dois, três meses, começamos a sentir por quatro, cinco meses. Isso acontece também com os períodos de estiagem, de chuva. Então, isso muda bastante a dinâmica da previsão climática para longo prazo", afirma o meteorologista. (Com informações da Agência Brasil)

Cuidados e recomendações para o tempo frio e seco:

  • Reforçar a hidratação; 
  • Evitar banhos com água quente que pode potencializar o ressecamento da pele. Se necessário use hidratante;
  • Faça atividades físicas usando agasalho;
  • Em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas, mantenha as janelas abertas para ventilação. Isso pode evitar propagação de doenças típicas desta época do ano;
  • Procure um especialista em caso de problemas respiratórios.

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