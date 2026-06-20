Na véspera do inverno, BH registra sensação térmica de 1,4°C

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

O inverno ainda nem chegou e a sensação térmica na véspera da estação, neste sábado (20/6), já chegou a 1,4°C na região Oeste da capital mineira, segundo a Defesa Civil municipal. A manhã foi a quarta mais fria do ano, com 10,4°C.

A tradicional estação mais fria do ano chega seca e encoberta neste domingo (21/6) em Belo Horizonte e em Minas Gerais, acendendo o sinal de alerta para a saúde devido a grandes extensões de previsão de baixa umidade relativa do ar, na casa dos 30%.

A informação é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Mesmo com o céu completamente tomado por nuvens e sem sol, não há qualquer previsão de chuva para a capital mineira.

O primeiro dia da estação será marcado por um choque térmico na capital, que amanhece gelada, com mínima de 12°C e se aquece gradualmente até os 27°C no período da tarde.

Neste sábado, a previsão meteorológica da Defesa Civil de BH indica que o dia será de céu claro a parcialmente nublado com temperatura muito baixa nas primeiras horas do dia e à noite. Devido à ação dos ventos, a sensação de frio é mais intensa.

A temperatura mínima foi de 10,4°C em Venda Nova, com máxima estimada em 23°C e a umidade relativa mínima do ar em torno de 35% no período da tarde.

Na Regional Oeste a temperatura mínima foi de 11,2°C, com a sensação térmica mais baixa da capital, de 1,4°C, às 3h.

A Pampulha registrou 11,2°C, com sensação térmica de 13,4°C, às 7h. Na região Centro-Sul, os termômetros chegaram a 12,5°C às 4h10 e, no Barreiro, a 13,5°C às 6h35.

A variação da umidade relativa do ar deverá ser grande, despencando de confortáveis 80% na manhã para críticos 30% nas horas de pico, um índice que acende o alerta para a necessidade de hidratação constante.

E como fica o tempo no estado?

No interior de Minas Gerais o sábado (20/6) começou marcado pela atuação de um canal de umidade que cruza o Sul/Sudoeste de Minas, Campo das Vertentes e as porções meridionais do Triângulo, Oeste e Zona da Mata, segundo o Inmet.

Essas áreas enfrentam um tempo fechado com ocorrência de chuvas isoladas. Nas demais regiões, o tempo segue seco, porém muito nublado.

No dia 21, as chuvas deixam de Minas Gerais. Consolida-se uma grande faixa contínua que cobre o Triângulo Mineiro, Noroeste, Central, Metropolitana de BH, Oeste e Sul de Minas. O tempo se mantém estável e sem precipitações, porém com o céu predominantemente coberto por muitas nuvens.

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As regiões do Norte de Minas, Jequitinhonha, Vale do Mucuri, Vale do Rio Doce e Zona da Mata passam a registrar um tempo aberto com predomínio de poucas nuvens, indicando predomínio de sol e tempo limpo na maior parte do dia.

Clima no fim de semana

Sul de Minas e Zona da Mata: instabilidade com pancadas de chuva isoladas no sábado

instabilidade com pancadas de chuva isoladas no sábado Norte de Minas e Jequitinhonha: tempo firme e ensolarado com poucas nuvens no domingo

tempo firme e ensolarado com poucas nuvens no domingo Belo Horizonte e região central: céu encoberto e estabilidade sem previsão de chuva

céu encoberto e estabilidade sem previsão de chuva Triângulo Mineiro e Noroeste: consolidação de tempo firme e seco com nuvens



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