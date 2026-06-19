TJMG condena concessionária da BR-040 a indenizar motorista após colisão

A 15ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) reformou parcialmente uma sentença da Comarca de Juiz de Fora, na Zona da Mata, e condenou uma concessionária responsável pela administração da BR-040 a indenizar um motorista que sofreu prejuízos após colidir com uma recapagem de pneu de caminhão abandonada na pista.

Pela decisão, a empresa deverá pagar R$ 15 mil por danos morais e R$ 4.557 por danos materiais ao condutor. O julgamento ocorreu em 24 de abril deste ano, mas o caso só foi divulgado pela assessoria do TJMG nesta sexta-feira (19/6).

De acordo com o processo, o acidente ocorreu no km 808 da BR-040. O motorista trafegava pelo trecho quando atingiu uma recapagem de pneu de caminhão que estava caída na rodovia. O impacto causou danos ao veículo, incluindo a quebra do para-choque, o empenamento do capô e avarias no radiador.

Após a colisão, o condutor parou no acostamento e tentou acionar a concessionária, mas não obteve atendimento. Segundo os autos, a empresa também não assumiu os custos do reparo do automóvel, levando o motorista a recorrer à Justiça. Na ação, ele alegou que a falta de conservação da rodovia provocou prejuízos materiais e lhe causou susto, angústia e sensação de insegurança.

Em primeira instância, a Justiça reconheceu apenas os danos materiais, determinando o ressarcimento dos gastos com o conserto do veículo. O pedido de indenização por danos morais foi rejeitado sob o entendimento de que o episódio configuraria mero “aborrecimento comum”.

Inconformado, o motorista recorreu da decisão. A defesa argumentou que a concessionária agiu com descaso ao permitir a permanência do objeto na pista, expondo o usuário a uma situação de risco. Também sustentou que o acidente ultrapassou os limites de um contratempo cotidiano, uma vez que envolveu perigo à integridade física e a necessidade de buscar judicialmente a reparação dos prejuízos.

A concessionária, por sua vez, defendeu a manutenção da sentença, concordando apenas com o pagamento dos danos materiais e contestando a existência de dano moral.

Ao analisar o recurso, o desembargador Antônio Bispo abriu divergência para reconhecer o direito à indenização por danos morais. Segundo o magistrado, a responsabilidade da concessionária é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, cabendo à empresa manter a rodovia em condições seguras para os usuários.

No voto, o desembargador destacou que o motorista precisou recorrer ao Judiciário para obter o ressarcimento dos prejuízos e que o dano moral decorreu do próprio acidente, do susto causado pela ocorrência, da falha na prestação do serviço e da perda de tempo útil para resolver a situação.

A divergência foi acompanhada pela desembargadora Ivone Guilarducci e pelo desembargador Monteiro de Castro. Para a magistrada, os danos provocados ao veículo demonstram a gravidade do impacto, e a necessidade de travar uma longa disputa para recuperar os prejuízos também configura abalo passível de reparação.

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Ficaram vencidos os desembargadores Roberto Ribeiro de Paiva Júnior, relator do recurso, e Paulo Fernando Naves de Resende, que defendiam a manutenção integral da sentença de primeira instância, com a condenação limitada aos danos materiais.