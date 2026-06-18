Justiça derruba decisão que concedia promoção por bravura a policial em MG

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) reformou uma sentença que havia determinado a promoção por ato de bravura de um policial militar da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). A decisão da Corte reconheceu que a concessão desse tipo de promoção é um ato discricionário da administração pública e que a atuação do Poder Judiciário deve se limitar à análise da legalidade do procedimento.

A decisão foi divulgada nesta quinta-feira (18/6) pela assessoria do TJMG, que não divulgou a data do julgamento. O processo já transitou em julgado, segundo o tribunal.

A decisão foi tomada pela 7ª Câmara Cível do TJMG, que deu provimento a um recurso apresentado pelo Estado de Minas Gerais. A sentença de primeira instância havia anulado o indeferimento administrativo do pedido de promoção e determinado a ascensão do militar ao posto pretendido, com efeitos retroativos à data da ocorrência e pagamento das diferenças salariais correspondentes.

De acordo com os autos, o policial participou do resgate de um jovem que havia sido agredido com tijoladas e lançado de um penhasco. Mesmo diante do risco de deslizamento de terra, ele e outros militares utilizaram cordas para descer até uma cratera e conseguiram retirar a vítima com vida. A cidade onde os fatos ocorreram também não foi divulgada pela assessoria do TJMG.

Apesar da ação, a Comissão de Promoção de Praças (CPP) da PMMG concluiu que o caso não se enquadrava nos critérios previstos no artigo 22 do Decreto Estadual nº 46.298/2013, que regulamenta as promoções por ato de bravura na corporação. O militar recorreu da decisão ao governador de Minas Gerais, mas o pedido foi novamente negado.

Após os indeferimentos administrativos, o policial levou o caso à Justiça e obteve decisão favorável em primeira instância. O Estado, entretanto, recorreu ao TJMG.

Relator do processo, o desembargador Renato Dresch destacou que, em respeito ao princípio da separação dos Poderes, não cabe ao Judiciário analisar o mérito do ato administrativo, mas apenas verificar sua legalidade, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo o magistrado, a caracterização de um ato de bravura envolve avaliação discricionária da autoridade administrativa militar, que considera critérios de conveniência e oportunidade, além das circunstâncias apuradas em processo administrativo. O entendimento segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

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O voto do relator foi acompanhado por unanimidade pelos desembargadores Wilson Benevides e Arnaldo Maciel.