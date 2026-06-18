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SEMANA DO MEIO AMBIENTE

Damião assina documento que prevê obras de requalificação orla na Pampulha

A intenção é modernizar o Conjunto Moderno da Pampulha, com a inserção de decks na lagoa e uma atualização de uma pista de cooper

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Rafael Silva*
Leandro Couri
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Leandro Couri
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Repórter Fotográfico Multimídia Especialista em Mídias Eletrônicas
18/06/2026 18:41

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Damião anunciou uma série de medidas para o meio ambiente da cidade na manhã desta quinta-feira (18/6)
Damião anunciou uma série de medidas para o meio ambiente da cidade na manhã desta quinta-feira (18/6) crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

O prefeito Álvaro Damião (União) assinou uma parceria público-privada (PPP) com a empresa PBH Ativos para requalificar a orla da Lagoa da Pampulha, na Região homônima de Belo Horizonte. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (18/6), em evento da Semana do Meio Ambiente, realizado no Parque Municipal Américo Renné Giannetti, na Região Central da capital mineira.

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Essa parceria prevê a concessão ou cooperação para a gestão integrada do Conjunto Moderno da Pampulha, que engloba a Casa do Baile, o Iate Tênis Clube, a Casa Kubitschek, o Museu de Arte da Pampulha (antigo Cassino) e a Igreja de São Francisco de Assis. 

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“A PPP que estamos fazendo é para requalificar a Pampulha. São algumas etapas que estamos cumprindo. A primeira era tirar aquele cheiro que a lagoa tinha e, para fazer isso, tivemos que despolui-la. Tínhamos a (o manancial da) Pampulha no nível 5, agora ela está no nível 3, já é navegável e o que nós queremos para ela até o fim do mandato é uma (Lagoa da) Pampulha nível 2”, afirma o Damião. 

De acordo com o prefeito, o nível dois permite ao turista ou ao morador a possibilidade de contato superficial com a água – imersão do pé ou tocar com a mão na lagoa – sem que fique com medo das consequências que essa ação possa trazer para a saúde. 

A modernização das áreas do entorno também foi abordada pelo chefe do Executivo municipal. “Para dar sequência a tudo que queremos para a Pampulha, vamos requalificar a orla da lagoa, com uma pista de cooper mais moderna, decks para as pessoas poderem contemplar o principal cartão posta de Belo Horizonte.” 

Damião não informou datas para que as mudanças possam ser colocadas em prática pela prefeitura. Indicou que mais modificações nas estruturas do local dependem das empresas e dos processos licitatórios.

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Regina Werneck

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