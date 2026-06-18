Assine
overlay
Início Gerais
SEMANA DO MEIO AMBIENTE

Damião promete o plantio de grama em áreas verdes do Anel Rodoviário

Essa afirmação foi dita em evento da Semana do Meio Ambiente, realizado no Parque Municipal

Publicidade
Carregando...
RS
Rafael Silva*
Leandro Couri
RS
Rafael Silva*
Repórter
Leandro Couri
Repórter
Repórter Fotográfico Multimídia Especialista em Mídias Eletrônicas
18/06/2026 17:39 - atualizado em 18/06/2026 18:49

compartilhe

SIGA
×
Damião anunciou uma série de medidas para o meio ambiente da cidade na manhã desta quinta-feira (18/6)
Damião anunciou uma série de medidas para o meio ambiente da cidade na manhã desta quinta-feira (18/6) crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

O prefeito Álvaro Damião (União) anunciou que as áreas verdes do Anel Rodoviário receberão o plantio de grama. O mandatário afirmou isso durante evento da Semana do Meio Ambiente, realizado no Parque Municipal Américo Renné Giannetti, na Região Central de Belo Horizonte, nesta quinta-feira (18/6). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

“O Anel Rodoviário dá muito trabalho, porque ele é muito grande. Terminamos de capinar uma ponta dele e a outra tá crescendo mato. Por isso, vamos gramar todo o Anel Rodoviário”, destacou Damião. 

Leia Mais

Ainda segundo o prefeito, a ideia de repaginar a via, com obras e plantio de mudas, faz parte dos investimentos da capital mineira no processo de urbanização. “O canteiro de lá é só mato, ninguém consegue passar por ele. Por isso, temos a intenção de colocar um pavimento rente ao piso."

O prefeito anunciou que obras serão feitas pela capital e que foram financiadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). É previsto o investimento de R$ 500 milhões em ações relacionadas ao meio ambiente: Cidade Jardim; Desconcreta BH; Renascente; Inventário Arbóreo; e na reforma de parques. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiário sob supervisão da subeditora Regina Werneck

Tópicos relacionados:

anel-rodoviario belo-horizonte grama parque-municipal semana-do-meio-ambiente

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay