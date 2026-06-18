Damião promete o plantio de grama em áreas verdes do Anel Rodoviário

O prefeito Álvaro Damião (União) anunciou que as áreas verdes do Anel Rodoviário receberão o plantio de grama. O mandatário afirmou isso durante evento da Semana do Meio Ambiente, realizado no Parque Municipal Américo Renné Giannetti, na Região Central de Belo Horizonte, nesta quinta-feira (18/6).

“O Anel Rodoviário dá muito trabalho, porque ele é muito grande. Terminamos de capinar uma ponta dele e a outra tá crescendo mato. Por isso, vamos gramar todo o Anel Rodoviário”, destacou Damião.

Ainda segundo o prefeito, a ideia de repaginar a via, com obras e plantio de mudas, faz parte dos investimentos da capital mineira no processo de urbanização. “O canteiro de lá é só mato, ninguém consegue passar por ele. Por isso, temos a intenção de colocar um pavimento rente ao piso."

O prefeito anunciou que obras serão feitas pela capital e que foram financiadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). É previsto o investimento de R$ 500 milhões em ações relacionadas ao meio ambiente: Cidade Jardim; Desconcreta BH; Renascente; Inventário Arbóreo; e na reforma de parques.

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Regina Werneck