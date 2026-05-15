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CORRUPÇÃO NA POLÍCIA

PM é preso por vender informações sobre operação por 25 gramas de crack

Três operações foram sabotadas pelo militar, que foi condenado e preso nesta sexta (15/5), em Formiga, na Região Centro-Oeste de Minas

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Fernanda Santiago*
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Fernanda Santiago*
Repórter
15/05/2026 15:23

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O Ministério Público de Minas Gerais foi um dos afetados pela corrupção
O Ministério Público de Minas Gerais foi um dos afetados pela corrupção crédito: Eric Bezerra/MPMG/Reprodução

Um policial militar foi preso na manhã desta sexta-feira (15/5), em Formiga, na Região Centro-Oeste de Minas, por vazar informações sobre operações do Ministério Público do estado (MPMG) e das polícias Civil e Militar. De acordo com as investigações da Operação Tropa de Elite, a recompensa seriam 25 gramas de crack.

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O MPMG afirmou que através do desarquivamento da Operação Alma à Venda foi comprovado o vazamento de detalhes sobre as Operações Snowblind e Leão de Nemeia, o que atrapalhou a polícia no cumprimento de mandados de prisão e apreensão de drogas.

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O homem ainda sabotou uma operação, na qual havia sido encarregado de vigiar a entrada de uma casa em que os colegas faziam busca e não deixar que ninguém passasse. Ele descumpriu a missão, permitindo que uma mulher entrasse.

O policial foi denunciado e condenado a dez anos e seis meses de prisão por associação para o tráfico de drogas, descumprimento de missão e por dois crimes de corrupção.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima

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