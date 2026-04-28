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BRIGA DE TRÂNSITO

Policial militar de SP é preso após atirar em motorista em MG

Cabo teria efetuado o disparo contra a vítima depois de um desentendimento ocorrido pela rodovia BR-262

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Renato Manfrim - Especial para o EM
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Renato Manfrim - Especial para o EM
Repórter
28/04/2026 17:58 - atualizado em 28/04/2026 17:59

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Policial militar de SP é preso após atirar em motorista em MG
Policial militar de SP disse que teria sido perseguido pela vítima, que bateu na traseira do seu carro crédito: PMMG/DivulgaÃ§Ã£o

Um homem, de 48 anos, foi baleado na região abdominal na tarde desta segunda-feira (27/4) após uma discussão de trânsito na BR-262, perto de Uberaba, no Triângulo Mineiro. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM). A vítima deu entrada consciente, em estado estável e com o projétil alojado no corpo.

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O tiro foi edetuado por um cabo da Polícia Militar de São Paulo (PMSP), de 42, que foi preso em flagrante. O policial é da cidade de Aramina, no interior do estado vizinho. O boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), em Uberaba, como lesão corporal. O nome do suspeito, no entanto, não foi informado.

Ainda conforme o registro policial, foram apreendidos uma arma de fogo calibre .40, um carregador com capacidade para 15 munições, objetos da PMSP, com 14 munições intactas e duas caminhonetes.

O cabo teria efetuado o disparo contra a vítima após um desentendimento ocorrido no momento que ambos trafegavam pela BR-262.

A vítima estava consciente, em pé, ao lado de seu veículo e falando ao telefone no momento da chegada da guarnição. Ele apresentava sangramento intenso na altura da barriga e aguardava socorro médico, que já havia sido acionado, diz trecho do registro policial.

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Relatos dos envolvidos

Segundo relato da vítima aos militares, o conflito teve início após ele acessar a rodovia vindo do anel viário e realizar uma ultrapassagem em um trecho parcialmente interditado, nas proximidades do Bairro Residencial 2000.

No entanto, a vítima contou também que o outro motorista teria reagido com buzinas e manobras agressivas, passando a trafegar lado a lado e iniciando uma discussão. Já na rotatória de acesso ao Bairro Guilherme Borges, de acordo com o homem, o suspeito teria ultrapassado novamente e freado bruscamente à frente do veículo da vítima, provocando uma colisão traseira. Em seguida, ele desceu armado, desferiu um soco e efetuou o disparo, finalizou a vítima.

Já o policial militar afirmou ao registro da PM de Uberaba que seguia para iniciar seu turno de serviço quando teria sido fechado por outro veículo no trecho interditado. Ele relatou que, após nova ultrapassagem, entrou no Bairro Guilherme Borges e o outro condutor o seguiu e colidiu contra a traseira de sua caminhonete.

Ainda conforme o militar, ao tentar dialogar, ele disse que percebeu que o outro indivíduo levou a mão à cintura, gesto que interpretou como uma possível ameaça, motivando o disparo com sua arma funcional.

O policial foi conduzido para atendimento médico de praxe e, posteriormente, apresentado à delegacia. Ao ser questionado novamente sobre os fatos, optou por permanecer em silêncio. Diante da situação, foi dada voz de prisão em flagrante ao militar, com a garantia de seus direitos constitucionais.

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A perícia técnica esteve no local e realizou os procedimentos necessários. O caso segue sob investigação.

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