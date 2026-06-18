Ato pede justiça no dia do aniversário de gari morto por empresário em BH

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Familiares e amigos de Laudemir de Souza Fernandes, o gari morto a tiros pelo empresário Renê da Silva Nogueira Júnior enquanto trabalhava, no Bairro Vista Alegre, na Região Oeste de Belo Horizonte, farão uma manifestação em busca de justiça. O ato vai acontecer nesta sexta-feira (19/6), dia em que a vítima completaria 45 anos, às 15h, em frente ao Fórum Lafayette, na Região Centro-Sul da capital mineira. A morte dele aconteceu em 11 de agosto de 2025.

Segundo os familiares, o objetivo é cobrar a definição da data do júri popular e evitar o esquecimento do episódio. "Em vez de comemorar o aniversário, a família e os amigos estarão reunidos para lembrar quem ele foi e reforçar o pedido por justiça", diz o comunicado enviado pelos parentes, convocando para o ato.

Durante a ação, será entoado um "parabéns" simbólico, pelo aniversário, além da distribuição de rosas, como forma de demonstrar respeito e solidariedade. "O Laudemir era um homem trabalhador e honesto, e tiraram a vida dele sem motivo. A gente não pode aceitar que isso fique impune", disse a esposa de Laudemir, Liliane França. Segundo ela, a mobilização não é sobre vingança, mas sobre memória, dignidade e respeito pelo trabalhador.

Réu preso

Nesta quinta-feira (18/6), foi realizado um novo julgamento do habeas corpus de Renê da Silva Nogueira Júnior pela 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). O pedido foi negado.

O habeas corpus já havia sido analisado e negado em fevereiro de 2026. Em abril, no entanto, a defesa do réu recorreu da decisão, e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou a anulação do julgamento colegiado anterior para assegurar à defesa o direito à sustentação oral durante a sessão.

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Relembre o caso

Em agosto do ano passado, o gari foi baleado enquanto realizava uma coleta no Bairro Vista Alegre. O empresário Renê foi preso horas depois do crime no estacionamento da academia que frequentava, suspeito de ter sido o autor dos disparos. Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), a investigação apontou que o homem usou a arma da esposa, delegada da PCMG, no crime.