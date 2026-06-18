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JUSTIÇA

Ato pede justiça no dia do aniversário de gari morto por empresário em BH

Nesta quinta-feira (18/6), um novo julgamento negou o habeas corpus de Renê Junior, réu pela morte de Laudemir

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
18/06/2026 18:03

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Caso do Laudemir, gari morto por empresário em BH tem novo capítulo e defesa é ouvida em nova audiência
Novo julgamento do habeas corpus de Renê da Silva Nogueira Júnior pela 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) foi realizado nesta quinta-feira (18/6) crédito: Redes Sociais/Reprodução

Familiares e amigos de Laudemir de Souza Fernandes, o gari morto a tiros pelo empresário Renê da Silva Nogueira Júnior enquanto trabalhava, no Bairro Vista Alegre, na Região Oeste de Belo Horizonte, farão uma manifestação em busca de justiça. O ato vai acontecer nesta sexta-feira (19/6), dia em que a vítima completaria 45 anos, às 15h, em frente ao Fórum Lafayette, na Região Centro-Sul da capital mineira. A morte dele aconteceu em 11 de agosto de 2025.

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Segundo os familiares, o objetivo é cobrar a definição da data do júri popular e evitar o esquecimento do episódio. "Em vez de comemorar o aniversário, a família e os amigos estarão reunidos para lembrar quem ele foi e reforçar o pedido por justiça", diz o comunicado enviado pelos parentes, convocando para o ato.

Durante a ação, será entoado um "parabéns" simbólico, pelo aniversário, além da distribuição de rosas, como forma de demonstrar respeito e solidariedade. "O Laudemir era um homem trabalhador e honesto, e tiraram a vida dele sem motivo. A gente não pode aceitar que isso fique impune", disse a esposa de Laudemir, Liliane França. Segundo ela, a mobilização não é sobre vingança, mas sobre memória, dignidade e respeito pelo trabalhador.

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Réu preso

Nesta quinta-feira (18/6), foi realizado um novo  julgamento do habeas corpus de Renê da Silva Nogueira Júnior pela 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). O pedido foi negado.

O habeas corpus já havia sido analisado e negado em fevereiro de 2026. Em abril, no entanto, a defesa do réu recorreu da decisão, e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou a anulação do julgamento colegiado anterior para assegurar à defesa o direito à sustentação oral durante a sessão. 

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Relembre o caso

Em agosto do ano passado, o gari foi baleado enquanto realizava uma coleta no Bairro Vista Alegre. O empresário Renê foi preso horas depois do crime no estacionamento da academia que frequentava, suspeito de ter sido o autor dos disparos. Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), a investigação apontou que o homem usou a arma da esposa, delegada da PCMG, no crime.

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