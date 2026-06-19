MG: analfabetismo fica abaixo de 4% pela primeira vez na série histórica

Minas Gerais tem taxa de analfabetismo de 3,8%, índice inferior à média brasileira, de 4,9%. Os dados são da edição de 2025 do suplemento de Educação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (19/6). Tanto no estado quanto no país, os percentuais são os menores da série histórica, iniciada em 2016.

Os números mais recentes do IBGE, referentes a 2025, indicam que, em Minas Gerais, há 652 mil pessoas analfabetas. Atualmente, o estado figura em 10º lugar no ranking das Unidades da Federação com as menores taxas de analfabetismo. Santa Catarina possui a menor taxa, de 1,5%; na outra ponta, Piauí e Alagoas empataram com os maiores percentuais, de 13,1%. Em todo o país, 8,4 milhões de cidadãos com 15 anos ou mais não sabem ler e escrever.

Mais da metade dos analfabetos (4,8 milhões de pessoas) concentra-se no Nordeste, onde a taxa é de 10,6%. O Norte vem na sequência (5,7%), seguido pelo Centro-Oeste (3,3%), Sul (2,4%) e Sudeste (2,3%). Apenas o Sudeste apresentou redução da taxa de analfabetismo, de 0,5 p.p., em comparação com 2024.

Em relação a 2024, houve redução de 0,4 p.p. na taxa nacional, representando uma diminuição de cerca de 592 mil pessoas analfabetas no país. Em nove anos, a taxa nacional de analfabetismo caiu de 6,7%, em 2016, para 4,9%, em 2025, uma redução de 1,8 p.p. no período.

Analfabetismo aumenta de acordo com a faixa etária



De acordo com o levantamento do IBGE, tanto no Brasil quanto em Minas, o analfabetismo está diretamente associado à idade: quanto mais velho o grupo populacional, maior é a proporção de pessoas nessa condição. No estado, a taxa de analfabetismo chega a 11,5% entre cidadãos de 60 anos ou mais, cai para 6,5% entre indivíduos de 40 anos ou mais e para 4,5% no grupo de 25 anos ou mais. Incluídos também os jovens com mais de 15 anos, o índice atinge 3,9%.

Em todo o território nacional, a taxa de analfabetismo em pessoas com 60 anos ou mais é de 13,8%, mas diminui para 8,3% entre as pessoas com 40 anos ou mais e para 5,8% entre aquelas com 25 anos ou mais. Entre a população com idade igual ou superior a 15 anos, o índice brasileiro é de 4,9%. Para o IBGE, esses resultados indicam que as gerações mais novas estão tendo maior acesso à educação.

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A pesquisa também revela que o analfabetismo é mais comum entre os homens do que entre as mulheres. Em Minas Gerais, o percentual de mulheres com 15 anos ou mais que não sabem ler e escrever é de 3,6%, enquanto o de homens chega a 4,0%. Nacionalmente, a taxa de analfabetismo para o gênero feminino é de 4,6% e, para o masculino, de 5,2%.