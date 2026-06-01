Governo de Minas inicia Maratona Enem com aulas gratuitas e ao vivo

O governo de Minas Gerais deu início nesta segunda-feira (1/6) à Maratona Enem, iniciativa da Secretaria de Estado de Educação (SEE-MG) em parceria com a "Rede Minas", que oferece aulas gratuitas e ao vivo para estudantes da rede estadual que se preparam para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A programação será exibida de segunda a sexta-feira, das 14h às 16h, pela "Rede Minas 3" e pelo canal "Estúdio Educação MG" no YouTube, com conteúdos direcionados às principais áreas cobradas na avaliação nacional.

A ação tem como objetivo ampliar o acesso à preparação para o exame, oferecendo suporte pedagógico, revisão de conteúdos estratégicos e ferramentas de aprendizagem para estudantes de todas as regiões do estado. Após a transmissão ao vivo, as aulas ficarão disponíveis na plataforma de streaming "Minasplay", permitindo que os alunos acompanhem ou revisem os conteúdos em qualquer horário.

Segundo a subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica da SEE-MG, Kellen Senra, a iniciativa representa mais uma oportunidade de reforço para os estudantes da rede pública.

"A Maratona Enem é mais uma oportunidade para que os estudantes da rede estadual reforcem sua preparação para o exame com aulas atualizadas e conteúdos estratégicos. Convidamos todos a acompanharem essa programação, que estará disponível em canal aberto para todo o estado”, afirmou.

Conteúdo focado nas áreas do exame

A Maratona Enem contempla as principais áreas do conhecimento exigidas pelo exame, incluindo matemática, ciências da natureza, ciências humanas, linguagens e redação. A proposta é intensificar a preparação dos estudantes mineiros por meio de revisões direcionadas e gratuitas.

As aulas seguem um cronograma semanal organizado por área de conhecimento:

Segunda-feira: redação

Terça-feira: linguagens

Quarta e quinta-feira: matemática e ciências da natureza

Sexta-feira: ciências humanas

A expectativa é que o projeto contribua para melhorar o desempenho dos participantes nas provas que serão realizadas em novembro.

Plataforma Enem MG amplia suporte aos estudantes

Além das teleaulas, os estudantes da rede estadual contam com os recursos da plataforma Enem MG, ambiente digital que reúne materiais de estudo e ferramentas de apoio à preparação para o exame.

Entre os destaques está o sistema de correção de redações por inteligência artificial, que oferece análises e orientações para aprimorar a escrita e desenvolver as competências exigidas na prova de redação do Enem.

A plataforma ganhou projeção internacional após receber certificação do "Guinness World Records" pelo maior concurso de redações manuscritas do mundo avaliado por inteligência artificial. Ao todo, foram analisadas 528.435 redações, sendo 194.725 produzidas por estudantes do 1º ano, e 333.710 por alunos do 2º e 3º anos do ensino médio da rede estadual.

De acordo com o governo estadual, o resultado evidencia o alcance da iniciativa e o engajamento dos estudantes mineiros nas ações de preparação para o exame.

Multiprogramação amplia acesso ao conteúdo

A Maratona Enem é transmitida pela "Rede Minas 3", um dos canais disponibilizados por meio da tecnologia de multiprogramação da emissora pública mineira. O sistema permite dividir um canal de alta definição em até quatro subcanais, ampliando a oferta de conteúdos sem interromper a programação principal da Rede Minas.

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Além da "Rede Minas 3", os telespectadores também podem acessar os canais "Rede Minas 2" e o "Minasplay". As informações sobre sintonia estão disponíveis no site da emissora.