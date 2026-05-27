Enem 2026: profissionais podem ganhar até R$ 864 por dia para aplicar provas; saiba como

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) abriu as inscrições para a Rede Nacional de Certificadores (RNC) de 2026. A equipe atuará na certificação dos procedimentos de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), da Prova Nacional Docente (PND) e do Enamed.

Os profissionais selecionados receberão R$ 510 por dia de prova. O valor sobe para R$ 864 quando houver necessidade de deslocamento por mais de 150 quilômetros. As inscrições seguem abertas até o dia 28 de junho.

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Quem pode se inscrever?

As vagas são destinadas a dois grupos específicos de profissionais. Confira se você se enquadra:

servidores públicos do Poder Executivo Federal em efetivo exercício;

docentes das redes públicas estaduais e municipais, desde que sejam efetivos (concursados) e estejam em exercício da docência em 2026.

Profissionais com vínculos temporários, contratos por tempo determinado, terceirizados ou celetistas não podem participar do processo seletivo.

Quais são os requisitos mínimos?

Para atuar como certificador, o candidato precisa atender a uma série de critérios. Veja a lista completa:

ter ensino médio completo;

possuir smartphone ou tablet com acesso à internet móvel própria e sistema operacional Android (versão mínima 5.1) ou iOS (versão mínima 10);

ter acesso à internet para realizar a capacitação on-line, com aproveitamento mínimo de 70%;

não estar inscrito como participante no exame em que for atuar (Enem, PND ou Enamed 2026);

não ter cônjuge, companheiro ou parentes de até terceiro grau inscritos nos exames;

não possuir vínculo com a logística, impressão, distribuição ou aplicação das provas em 2026;

não ter débitos com a Receita Federal ou com a dívida ativa da União;

assinar o Termo de Sigilo, Compromisso e Confidencialidade.

Quais são as funções do certificador?

O profissional terá um papel fundamental na fiscalização dos exames. Suas principais atividades incluem verificar presencialmente os procedimentos, conferir a integridade dos malotes de prova e acompanhar a atuação da equipe de aplicação.

O certificador também verifica os horários de abertura e fechamento dos portões, acompanha a devolução dos materiais aos Correios e confere o número de ausentes. Ao final, ele preenche e envia um relatório de certificação pelo sistema da RNC.

Como fazer a inscrição?

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site do inep até as 23h59 de 28 de junho. O candidato precisa informar CPF, data de nascimento, e-mail e telefone. Quem não possui cadastro deve primeiro se registrar em sso.acesso.gov.br.

Calendário 2026

Inscrição: 8 a 28 de junho.

Divulgação dos inscritos confirmados: 6 de julho.

Recurso das inscrições não confirmadas: 7 a 12 de julho.

Resultado do recurso e convocação para capacitação: 27 de julho.

Aplicação do Enamed: 13 de setembro.

Aplicação da PND: 20 de setembro.

Aplicação do Enem: 1 e 8 de novembro. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.