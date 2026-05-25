Enem nos trends: entenda o interesse crescente na prova
A porta de entrada para a universidade está com inscrições abertas e nunca foi tão procurada: veja o que explica o aumento no interesse pelo Enem
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As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2026 estão abertas, movimentando estudantes em todo o país que buscam uma vaga no ensino superior. Os interessados podem se inscrever entre 26 de maio e 13 de junho. A prova continua sendo o principal meio de acesso ao ensino superior, tanto em instituições públicas quanto privadas.
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Um bom resultado no Enem abre portas para os estudantes. A nota é utilizada como critério principal para programas do Governo Federal, como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que oferece vagas em universidades públicas, e o Programa Universidade para Todos (ProUni), que concede bolsas de estudo em faculdades particulares. Além disso, o exame é requisito para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).
Segundo o Google Trends, ferramenta que monitora as buscas no site, o tema Enem teve alta de mais de 400% nas buscas nesta segunda-feira.
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Além de oportunidades dentro do próprio país, dezenas de instituições de ensino superior em Portugal, como a Universidade de Coimbra, possuem convênios com o Inep e aceitam o resultado do exame em seus processos seletivos para estudantes brasileiros.
Inscrição e formato da prova
As inscrições são feitas exclusivamente pela Página do Participante, no portal do Inep, e a taxa de R$ 85 deve ser paga até 10 de junho. O exame é composto por 180 questões objetivas e uma redação, divididos em dois domingos consecutivos.
Estrutura das provas
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Primeiro dia (8/11): provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da Redação. A duração é de cinco horas e 30 minutos.
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Segundo dia (15/11): provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. A duração é de cinco horas.
Datas importantes do Enem 2026
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Período de inscrições: 25 de maio a 5 de junho
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Pagamento da taxa de inscrição: até 10 de junho
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Aplicação das provas: 8 e 15 de novembro
Este conteúdo foi gerado por inteligência artificial e revisado por um editor humano.
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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata