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Enem 2026: inscrições começam nesta segunda; prazo vai até 5 de junho

Provas serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro. Inscrição automática é a novidade neste ano

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Agência Brasil
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Repórter
25/05/2026 09:28

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Como se inscrever no Enem 2026: guia completo passo a passo
Candidatos ao Enem devem acessar a plataforma utilizando o login da conta Gov.br crédito: Agência Brasil

Estudantes de todo o país podem se inscrever para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, a partir desta segunda-feira (25/5), no site do Enem. O prazo vai até 5 de junho.

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A taxa de inscrição é R$ 85 e o pagamento deve ser feito até 10 de junho. As provas serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro.

Inscrição automática

Uma das novidades deste ano prevê que os alunos concluintes do ensino médio da rede pública terão inscrição automática no exame. Os estudantes do 3º ano serão inscritos a partir de dados encaminhados pelas redes de ensino.

O aluno terá apenas que confirmar a participação no exame e escolher o idioma da prova de língua estrangeira que deseja fazer, informar o município onde quer fazer a prova, além de solicitar recursos de acessibilidade, se necessário.

Mais locais de prova

Para este ano, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), responsável pela aplicação do certame, estima aumentar para cerca de 10 mil o número de locais de prova em todo o país.

Leia Mais

Estima-se, conforme o ministério, que 80% dos alunos da rede pública façam as provas na própria escola em que estudam.

O ministério informou que já estuda apoio de transporte e deslocamento para aqueles estudantes que precisarem fazer o exame em outras cidades.

Com essas medidas, o MEC espera, pelo menos, que 70% dos concluintes das escolas públicas participem do Enem em 2026, consolidando o exame como parte importante da avaliação da educação básica. 

Enem

O Enem avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. A prova é considerada a principal forma de entrada na educação superior, por meio de programas federais como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

As instituições de ensino públicas e privadas usam os resultados destas provas para selecionar estudantes.

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Desde o ano passado, o Enem voltou a ser aceito para certificação do ensino médio, no caso dos candidatos com 18 anos completos que alcancem a pontuação mínima em cada área do conhecimento e na redação.

Cronograma

  • Pagamento da taxa de inscrição: de 25 de maio a 10 de junho 
  • Solicitação de tratamento por nome social: de 25 de maio a 5 de junho 
  • Solicitação de atendimento especializado: de 25 de maio a 5 de junho 
  • Resultado do atendimento especializado: 19 de junho 
  • Recurso do atendimento especializado: de 22 a 26 de junho 
  • Resultado do recurso: 3 de julho 
  • Aplicação das provas: 8 e 15 de novembro

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