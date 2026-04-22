Como se inscrever no Enem 2026: guia completo passo a passo

Embora o período oficial de inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 ainda não tenha sido divulgado pelo Ministério da Educação (MEC), os preparativos já começaram. A solicitação da isenção da taxa de inscrição está disponível até esta sexta-feira (24/4).

As inscrições regulares, abertas a todos os candidatos, têm previsão de ocorrer entre maio e junho, conforme os editais de anos anteriores. Por isso, estar pronto para quando o prazo for aberto é fundamental para garantir a vaga sem contratempos.

O primeiro passo para qualquer candidato é ter um cadastro ativo no portal Gov.br, a plataforma de acesso único aos serviços do governo federal. Se você ainda não possui uma conta, é fundamental criá-la antes do início das inscrições, pois toda a comunicação e o acesso ao sistema do Enem dependem desse login.

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O que você precisa ter em mãos?

Antes de acessar a Página do Participante, separe alguns documentos e informações para agilizar o preenchimento. A organização prévia evita que você precise interromper o processo para buscar algum dado, o que reduz o risco de falhas no sistema ou perda de tempo. Você precisará de:

Número do seu CPF (Cadastro de Pessoa Física);

Endereço de e-mail único e válido (que você acesse com frequência);

Número de celular para contato;

Dados sobre o seu ensino médio, como o ano de conclusão ou se ainda está cursando.

Passo a passo para quando as inscrições abrirem

Com tudo organizado, o processo de inscrição se torna mais simples e direto. Quando o período oficial for aberto, acesse a Página do Participante dentro do prazo estipulado pelo edital do Inep e siga o roteiro abaixo. As etapas são apresentadas de forma sequencial pelo próprio sistema.

Acesso e dados pessoais: faça o login com sua conta Gov.br. O sistema irá preencher alguns dados automaticamente. Confira tudo e complete as informações que faltam, como seu endereço e estado civil. Atendimento especializado: informe se você necessita de algum recurso de acessibilidade para fazer a prova, como auxílio para leitura, prova em braile ou tempo adicional. Também é neste momento que se solicita o tratamento pelo nome social, caso se aplique. Escolha da língua estrangeira: selecione a prova de língua estrangeira que deseja realizar, as opções são inglês ou espanhol. Essa escolha não pode ser alterada depois. Escolaridade: informe sua situação em relação ao ensino médio (se já concluiu, se está cursando a última série ou se é "treineiro"). Questionário socioeconômico: responda ao questionário sobre a situação econômica e social da sua família. Os dados são usados para fins estatísticos e não afetam sua nota. Finalização e pagamento: após preencher tudo, o sistema irá gerar a Guia de Recolhimento da União (GRU) para o pagamento da taxa de inscrição, que nos últimos anos foi de R$ 85. Candidatos com direito à isenção terão o status informado nesta etapa.

Revise todos os campos com atenção antes de confirmar o cadastro.

O período de inscrição costuma durar cerca de duas semanas, então não deixe para a última hora. A confirmação da sua participação só ocorre após a compensação do pagamento da taxa (para os não isentos) ou da aprovação do pedido de isenção.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.