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Isenção do Enem 2026: passo a passo de como fazer sua solicitação

Período para solicitar o benefício e justificar ausência no Enem 2025 vai até 24 de abril; veja como garantir a sua isenção da taxa

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Flor Sette Camara*
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Flor Sette Camara*
Repórter
13/04/2026 15:13 - atualizado em 13/04/2026 15:13

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Isenção do Enem 2026: passo a passo de como fazer sua solicitação
Candidatos que faltaram ao Enem 2025 precisam justificar a ausência para pedir isenção da taxa do Enem 2026 crédito: Angelo Miguel/MEC

O período para solicitar a isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 abriu nesta segunda-feira (13/4) e se estende até 24 de abril. O pedido deve ser feito on-line, diretamente na Página do Participante.

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No mesmo prazo, participantes que faltaram aos dois dias do Enem 2025 precisam justificar a ausência caso queiram solicitar a isenção neste ano.

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Para ter direito à gratuidade, o candidato precisa se enquadrar em um dos seguintes perfis estabelecidos pelo Inep:

  • Estar cursando a última série do ensino médio em 2026 em escola da rede pública;

  • Ter cursado todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em colégio particular, com renda familiar per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo;

  • Estar em situação de vulnerabilidade socioeconômica, com inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico);

  • Ser participante do programa Pé-de-Meia.

Como solicitar a isenção do Enem 2026

O processo é feito de forma digital. Tenha em mãos seus documentos pessoais, como o CPF, e os dados de acesso da sua conta Gov.br.

O primeiro passo é acessar a Página do Participante do Enem. O login é feito exclusivamente com os dados da sua conta Gov.br e caso não possua uma, será necessário criá-la no portal do governo federal. Essa conta unifica o acesso a diversos serviços públicos e é obrigatória para o processo.

Após entrar no sistema, você precisará confirmar seus dados pessoais e preencher um questionário socioeconômico com informações verdadeiras sobre a sua realidade familiar e de renda. Com tudo preenchido, basta confirmar o envio do pedido e salvar o comprovante.

A aprovação da isenção não garante a inscrição no Enem. O candidato ainda precisará realizar sua inscrição no exame dentro do prazo a ser divulgado pelo Inep.

Os resultados da solicitação de isenção serão divulgados no dia 8 de maio de 2026. Caso o pedido seja negado, será possível entrar com um recurso entre 11 e 15 de maio. O resultado final, após os recursos, será publicado em 22 de maio.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

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