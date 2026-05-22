Enem 2026 tem edital publicado pelo Inep

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) publicou o edital do Enem 2026 no Diário Oficial da União, oficializando regras, prazos e procedimentos para a participação no exame deste ano. Com a divulgação, os candidatos já podem se organizar para o período de inscrição, pagamento da taxa e solicitação de atendimentos específicos previstos no documento.

De acordo com o cronograma oficial, as inscrições poderão ser feitas entre 25 de maio e 5 de junho, pela Página do Participante. O pagamento da taxa de inscrição, para quem não obteve isenção, poderá ser realizado até 10 de junho. Já as provas estão marcadas para os dias 8 e 15 de novembro de 2026.



Prazo de inscrição e valor da taxa



O edital estabelece que a taxa de inscrição será de R$ 85 para os participantes não isentos. O pagamento deverá ser feito por meio de GRU gerada na Página do Participante, com possibilidade de quitação por Pix, cartão de crédito, débito em conta ou outros meios disponibilizados pela instituição financeira. O Inep também informa que pagamentos fora do prazo não confirmam a inscrição e que o valor pago não será devolvido, exceto em caso de cancelamento do exame.

O órgão reforça ainda que não será permitida inscrição fora do sistema oficial nem após o encerramento do prazo. Depois de concluída, a inscrição não poderá ser cancelada pelo participante.



O que o candidato deve informar no sistema



No momento da inscrição, o participante deverá informar CPF, data de nascimento, endereço com CEP, situação do ensino médio, e-mail e telefone válidos, além de preencher o questionário socioeconômico. Também será necessário escolher a língua estrangeira da prova, entre inglês e espanhol.

Segundo o edital, só será aceita uma inscrição por CPF. O Inep alerta que informações falsas ou inexatas podem levar à eliminação do exame a qualquer tempo.



Provas serão em dois domingos



A estrutura do Enem 2026 será mantida com quatro provas objetivas, cada uma com 45 questões de múltipla escolha, além da redação em Língua Portuguesa. No primeiro dia, os candidatos farão as provas de Linguagens, Redação e Ciências Humanas, com duração de 5h30. No segundo, serão aplicadas as provas de Ciências da Natureza e Matemática, com duração de 5 horas.

O horário de aplicação seguirá o fuso de Brasília: os portões serão abertos ao meio-dia, fechados às 13h, e as provas começarão às 13h30. O Inep orienta os participantes a chegarem com antecedência ao local indicado no Cartão de Confirmação da Inscrição.



Atendimento especializado e nome social



O edital também detalha as regras para atendimento especializado. Os pedidos deverão ser feitos no ato da inscrição, entre 25 de maio e 5 de junho, com envio de documentação comprobatória em PDF, PNG ou JPG, limitada a 2 MB. O resultado dessas solicitações será divulgado em 19 de junho, com prazo para recurso entre 22 e 26 de junho e resultado final em 3 de julho.

Entre os recursos previstos estão prova em Braille, vídeo-prova em Libras, leitor de tela, auxílio para leitura e transcrição, sala com acessibilidade e tempo adicional de 60 minutos por dia, quando aprovado. Para participantes que utilizarem vídeo-prova em Libras, o tempo adicional poderá chegar a até 120 minutos em cada dia do exame.

O tratamento pelo nome social também poderá ser solicitado no período de inscrição, desde que o nome social já esteja cadastrado na Receita Federal.



Concluintes da rede pública poderão ter inscrição automática



Um dos pontos previstos no edital é a inscrição automática para estudantes concluintes do ensino médio em 2026 matriculados na rede pública que não realizarem o procedimento dentro do prazo regular. Mesmo nesses casos, o participante deverá acessar o sistema para escolher a língua estrangeira e preencher o questionário socioeconômico, condição necessária para visualizar o local de prova.



Cartão de confirmação e acompanhamento



O Cartão de Confirmação da Inscrição será disponibilizado em data ainda a ser divulgada pelo Inep e trará informações como número de inscrição, endereço do local de prova, língua estrangeira escolhida e eventual atendimento aprovado. O edital deixa claro que cabe ao próprio participante acompanhar a situação da inscrição e consultar o local de prova na Página do Participante.



Treineiros terão regras próprias para divulgação dos resultados



O edital considera como treineiro o participante com menos de 18 anos no primeiro dia de aplicação e que concluirá o ensino médio após o ano letivo de 2026. Nesses casos, o resultado individual será divulgado 60 dias após a publicação dos resultados regulares do exame e servirá apenas para autoavaliação, sem uso para certificação ou acesso a programas previstos no edital.

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Com a publicação do edital, o Enem 2026 entra oficialmente em sua fase operacional, e os candidatos passam a ter um calendário definido para organizar inscrição, pagamento, pedidos de atendimento e preparação para as provas de novembro.