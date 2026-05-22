Inscrições do Enem abrem segunda: veja dicas de estudo para se preparar

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) terá as inscrições abertas na próxima segunda-feira (25/5) e exige uma jornada de preparação. Organizar uma rotina de estudos eficaz desde agora é o segredo para absorver o conteúdo sem sobrecarga e garantir um bom desempenho no dia da prova, que pode ser a porta de entrada para o ensino superior.

Estabelecer um plano bem estruturado ajuda a transformar os estudos em um processo mais leve e produtivo. Uma dica eficaz é equilibrar o aprendizado com descanso, evitando o esgotamento físico e mental que pode comprometer todo o esforço.

Como se preparar para o Enem 2026

1. Crie um cronograma realista

O primeiro passo é montar um calendário de estudos que se encaixe na sua rotina, distribuindo as matérias ao longo da semana e intercalando disciplinas que você tem mais facilidade com aquelas que exigem mais atenção. O mais importante é incluir pausas, momentos de lazer e uma boa noite de sono. Um cronograma sustentável é aquele que você consegue cumprir a longo prazo.

2. Defina metas pequenas e alcançáveis

Em vez de pensar apenas na aprovação, tenha metas semanais ou mensais, como, por exemplo, concluir um capítulo de biologia, resolver 20 exercícios de matemática ou escrever uma redação por semana. Esses objetivos ajudam a manter a motivação em alta durante todo o processo.

3. Faça simulados com frequência

Realizar simulados é fundamental para se familiarizar com o formato da prova, aprender a gerenciar o tempo e identificar seus pontos fortes e fracos. Tente simular as condições reais do Enem: sem interrupções, com tempo cronometrado e preenchendo o gabarito. Isso reduz a ansiedade no dia do exame.

4. Conheça a prova e seus pesos

Analise a Matriz de Referência do Enem, disponibilizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), para saber quais competências e habilidades são mais cobradas em cada área do conhecimento. Além disso, verifique o peso que cada disciplina tem para o curso que você deseja, pois as universidades, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), podem atribuir pesos diferentes para cada área, o que torna fundamental direcionar seus esforços.

5. Cuide da sua saúde mental e física

A preparação para o Enem não é apenas intelectual. Praticar atividades físicas, manter uma alimentação balanceada e reservar tempo para hobbies são atitudes que melhoram a concentração e a capacidade de aprendizado. Se a ansiedade aumentar, não hesite em conversar com amigos, familiares ou buscar apoio profissional.

6. Organize um ambiente de estudo adequado

Ter um local fixo para estudar ajuda o cérebro a associar aquele espaço ao foco e à concentração. Escolha um lugar silencioso, bem iluminado e organizado, além disso, mantenha por perto apenas o material necessário e deixe o celular em outro cômodo para evitar distrações que quebram o ritmo do aprendizado.

7. Faça revisões periódicas

Não adianta estudar um conteúdo novo se você esquecer o que já aprendeu. Programe revisões regulares no seu cronograma, seja ao fim do dia ou da semana, pois rever a matéria de forma espaçada, utilizando resumos, mapas mentais ou flashcards, ajuda a fixar o conhecimento na memória de longo prazo.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata