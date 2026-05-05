Concurso público: 5 dicas para passar na prova
Organização, prática e cuidados com a saúde são fundamentais para garantir uma vaga no serviço público
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A nomeação em um concurso público é o objetivo de muitos brasileiros que buscam estabilidade e uma carreira sólida. Com a previsão de diversos certames importantes para 2026, a concorrência se acirra, e a preparação exige mais do que apenas horas de estudo. Especialistas em preparação para concursos recomendam adotar estratégias eficientes que otimizem o tempo e melhorem o desempenho na hora da prova.
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Para quem almeja uma vaga no serviço público, seguir um método comprovado pode ser o diferencial entre a aprovação e mais um ano de estudos. Organizar a rotina e focar nos pontos certos são ações que separam os candidatos mais bem preparados. Confira as cinco práticas mais recomendadas para aumentar suas chances de sucesso.
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Estratégias para ser aprovado em concursos
Crie um plano de estudos realista
O primeiro passo é analisar o edital e mapear todo o conteúdo. Crie um cronograma viável para sua rotina, distribuindo as matérias ao longo da semana. Intercale disciplinas teóricas com práticas e lembre-se que o plano deve ser flexível para se adaptar ao seu ritmo. Metas diárias ajudam a manter o foco.
Pratique com provas anteriores
Resolver questões de concursos passados é fundamental. A prática ajuda a entender o estilo da banca examinadora, identificar os temas mais cobrados e treinar a gestão do tempo. Use os erros como um guia para direcionar seus estudos de forma mais inteligente, focando nas lacunas de conhecimento.
Faça revisões constantes
Para evitar o famoso "branco" na hora da prova, crie uma rotina de revisões periódicas. Reserve um tempo no fim do dia ou da semana para repassar o que foi estudado. Utilize métodos variados, como mapas mentais ou flashcards, para tornar o processo mais dinâmico e eficaz na fixação do conteúdo.
Cuide da saúde física e mental
Uma rotina intensa de estudos pode ser desgastante e comprometer o rendimento. Mantenha uma alimentação equilibrada, pratique atividades físicas e garanta boas noites de sono. Pausas programadas são essenciais para evitar o esgotamento, pois o estresse prejudica a memória e o raciocínio.
Realize simulados com frequência
Simular as condições reais de prova é uma das melhores formas de se preparar. Cronometre o tempo, fique em um local silencioso e responda às questões como se fosse o exame oficial. Após terminar, corrija tudo, mesmo os acertos, para entender o raciocínio por trás de cada resposta e ajustar sua estratégia.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.