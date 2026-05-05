Concurso público: 5 dicas para passar na prova

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A nomeação em um concurso público é o objetivo de muitos brasileiros que buscam estabilidade e uma carreira sólida. Com a previsão de diversos certames importantes para 2026, a concorrência se acirra, e a preparação exige mais do que apenas horas de estudo. Especialistas em preparação para concursos recomendam adotar estratégias eficientes que otimizem o tempo e melhorem o desempenho na hora da prova.

Para quem almeja uma vaga no serviço público, seguir um método comprovado pode ser o diferencial entre a aprovação e mais um ano de estudos. Organizar a rotina e focar nos pontos certos são ações que separam os candidatos mais bem preparados. Confira as cinco práticas mais recomendadas para aumentar suas chances de sucesso.

Leia Mais

Estratégias para ser aprovado em concursos

Crie um plano de estudos realista O primeiro passo é analisar o edital e mapear todo o conteúdo. Crie um cronograma viável para sua rotina, distribuindo as matérias ao longo da semana. Intercale disciplinas teóricas com práticas e lembre-se que o plano deve ser flexível para se adaptar ao seu ritmo. Metas diárias ajudam a manter o foco. Pratique com provas anteriores Resolver questões de concursos passados é fundamental. A prática ajuda a entender o estilo da banca examinadora, identificar os temas mais cobrados e treinar a gestão do tempo. Use os erros como um guia para direcionar seus estudos de forma mais inteligente, focando nas lacunas de conhecimento. Faça revisões constantes Para evitar o famoso "branco" na hora da prova, crie uma rotina de revisões periódicas. Reserve um tempo no fim do dia ou da semana para repassar o que foi estudado. Utilize métodos variados, como mapas mentais ou flashcards, para tornar o processo mais dinâmico e eficaz na fixação do conteúdo. Cuide da saúde física e mental Uma rotina intensa de estudos pode ser desgastante e comprometer o rendimento. Mantenha uma alimentação equilibrada, pratique atividades físicas e garanta boas noites de sono. Pausas programadas são essenciais para evitar o esgotamento, pois o estresse prejudica a memória e o raciocínio. Realize simulados com frequência Simular as condições reais de prova é uma das melhores formas de se preparar. Cronometre o tempo, fique em um local silencioso e responda às questões como se fosse o exame oficial. Após terminar, corrija tudo, mesmo os acertos, para entender o raciocínio por trás de cada resposta e ajustar sua estratégia. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.