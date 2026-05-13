Enem 2026: Veja como consultar o resultado da isenção da taxa de inscrição

Os candidatos que solicitaram a isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2026 podem conferir o resultado, que foi divulgado nesta quarta-feira (13/5) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Segundo o órgão, a informação será publicada ao longo do dia na Página do Participante. O acesso é feito com o login do portal Gov.br, o serviço digital único do governo federal.

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O Inep também disponibilizou hoje os resultados das justificativas de ausência na edição de 2025. A aprovação é necessária para quem faltou aos dois dias de prova no ano passado e quer participar da edição de 2026 gratuitamente.

Fui negado, e agora?

Quem teve o pedido de isenção negado ou a justificativa de ausência reprovada pode entrar com recurso. O prazo começa nesta quarta-feira e vai até sexta-feira (19/5), também pela Página do Participante.

Para recorrer da decisão sobre a taxa de inscrição, o participante deve enviar documentos que comprovem uma das situações a seguir:

estar matriculado na 3ª série do ensino médio em 2026, em escola pública;

ter cursado todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em colégio particular;

estar em situação de vulnerabilidade, com família inscrita no CadÚnico;

ser beneficiário do programa federal Pé-de-Meia, o que inclui treineiros do 1º e 2º ano do ensino médio.

Entre os documentos aceitos para contestar a negativa estão a declaração de realização de todo o ensino médio na rede pública ou o histórico escolar assinado pela instituição.

Já para o recurso da justificativa de ausência, é preciso enviar uma nova documentação, incluindo papéis que devem conter o nome completo do candidato em 2025, além de data e assinatura. O Inep não aceita documentos autodeclaratórios ou emitidos por pais ou responsáveis.

O resultado final dos recursos será conhecido em 25 de maio. O candidato que tiver o pedido de isenção negado em definitivo deverá pagar a taxa para se inscrever no exame.

A inscrição no Enem é obrigatória para todos, mesmo para quem conseguiu a isenção. O período para se inscrever ainda será divulgado pelo MEC.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria