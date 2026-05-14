A tecnologia anti-fraude do Enem: como o Inep garante a segurança

A cada edição, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) coloca em prática um complexo esquema de segurança para garantir a lisura do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A operação, que envolve milhões de candidatos em todo o Brasil, combina logística rigorosa com tecnologia de ponta para impedir fraudes, vazamentos e as famosas "colas".

O processo começa muito antes da aplicação, na fase de impressão. Embora os procedimentos de segurança tenham evoluído ao longo dos anos, o material é produzido em gráficas especializadas, com acesso restrito e monitoramento. Após a impressão, os malotes com as provas são lacrados e transportados com escolta até os locais de armazenamento seguros, de onde só saem no dia do exame.

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Cada etapa da distribuição é rastreada digitalmente, permitindo que o Inep saiba exatamente onde cada malote está em tempo real. Essa medida minimiza os riscos de desvios e garante que as provas cheguem intactas aos locais de aplicação, cujo número pode ultrapassar 10 mil a cada edição do exame.

Tecnologia na sala de prova

No dia do Enem, a segurança é reforçada com uma série de procedimentos. A identificação dos candidatos é um ponto central: os fiscais conferem visualmente a identidade de cada participante, que deve apresentar um documento oficial com foto, seja ele físico ou digital (através de aplicativos oficiais como o Gov.br). Além disso, os candidatos passam por detectores de metais portáteis, especialmente na entrada e saída dos banheiros, para coibir o uso de pontos eletrônicos e outros dispositivos de comunicação.

Dentro da sala, fiscais utilizam aparelhos detectores de radiofrequência, capazes de identificar a emissão de sinais de celulares, relógios inteligentes e outros aparelhos eletrônicos que possam estar ligados, mesmo que escondidos. Os celulares dos participantes devem permanecer desligados e guardados em um envelope porta-objetos lacrado, que fica embaixo da carteira durante toda a prova.

As próprias provas contam com elementos de segurança. Os cadernos de questões são personalizados com o nome e o número de inscrição do candidato. Para dificultar a transmissão de respostas entre os participantes, existem diferentes versões da prova, identificadas por cores de capa e com a ordem das questões embaralhada.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.