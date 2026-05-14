A tecnologia anti-fraude do Enem: como o Inep garante a segurança
Com milhões de candidatos, a logística e a segurança do exame são um desafio; conheça as tecnologias usadas para evitar vazamentos e colas
compartilheSIGA
A cada edição, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) coloca em prática um complexo esquema de segurança para garantir a lisura do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A operação, que envolve milhões de candidatos em todo o Brasil, combina logística rigorosa com tecnologia de ponta para impedir fraudes, vazamentos e as famosas "colas".
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O processo começa muito antes da aplicação, na fase de impressão. Embora os procedimentos de segurança tenham evoluído ao longo dos anos, o material é produzido em gráficas especializadas, com acesso restrito e monitoramento. Após a impressão, os malotes com as provas são lacrados e transportados com escolta até os locais de armazenamento seguros, de onde só saem no dia do exame.
Leia Mais
Será a sua primeira vez fazendo o Enem? Saiba o que não errar
Reta final do Enem: o que fazer na última semana antes da prova
Cada etapa da distribuição é rastreada digitalmente, permitindo que o Inep saiba exatamente onde cada malote está em tempo real. Essa medida minimiza os riscos de desvios e garante que as provas cheguem intactas aos locais de aplicação, cujo número pode ultrapassar 10 mil a cada edição do exame.
Tecnologia na sala de prova
No dia do Enem, a segurança é reforçada com uma série de procedimentos. A identificação dos candidatos é um ponto central: os fiscais conferem visualmente a identidade de cada participante, que deve apresentar um documento oficial com foto, seja ele físico ou digital (através de aplicativos oficiais como o Gov.br). Além disso, os candidatos passam por detectores de metais portáteis, especialmente na entrada e saída dos banheiros, para coibir o uso de pontos eletrônicos e outros dispositivos de comunicação.
Dentro da sala, fiscais utilizam aparelhos detectores de radiofrequência, capazes de identificar a emissão de sinais de celulares, relógios inteligentes e outros aparelhos eletrônicos que possam estar ligados, mesmo que escondidos. Os celulares dos participantes devem permanecer desligados e guardados em um envelope porta-objetos lacrado, que fica embaixo da carteira durante toda a prova.
As próprias provas contam com elementos de segurança. Os cadernos de questões são personalizados com o nome e o número de inscrição do candidato. Para dificultar a transmissão de respostas entre os participantes, existem diferentes versões da prova, identificadas por cores de capa e com a ordem das questões embaralhada.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.