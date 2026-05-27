Enem em alta: vagas para aplicadores pagam até R$ 864 por dia

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) abriu inscrições para a Rede Nacional de Certificadores (RNC) 2026. A equipe atuará na certificação dos procedimentos de aplicação e logística do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), da Prova Nacional Docente (PND) e do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed).

Os profissionais selecionados receberão R$ 510 por dia de prova. O valor sobe para R$ 864 quando houver necessidade de deslocamento por mais de 150 km. As inscrições seguem abertas até 28 de junho e podem ser feitas aqui. Quem nunca acessou o sistema precisa primeiro criar um cadastro neste link.

Segundo o Google Trends, ferramenta que monitora as buscas no site, o tema Enem teve alta de mais de 100% nas buscas nesta quarta-feira (27/5).

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Quem pode se inscrever?

Servidores públicos do Poder Executivo Federal em efetivo exercício;

Docentes efetivos (concursados) das redes públicas estaduais e municipais que estejam em exercício da docência em 2026.

Não podem participar profissionais com vínculos temporários, contratos por tempo determinado, terceirizados ou celetistas.

Quais são os requisitos?

Os interessados devem cumprir alguns critérios mínimos para participar do processo. É necessário ter ensino médio completo e possuir um smartphone ou tablet com acesso à internet móvel própria e sistema operacional Android (versão 5.1 ou superior) ou iOS (versão 10 ou superior).

O candidato também não pode estar inscrito como participante nos exames em que for atuar nem ter cônjuge, companheiro ou parentes de até 3º grau inscritos. Outras exigências incluem não possuir débitos com a Receita Federal e não ter vínculo com a logística das provas em 2026.

Quais são as funções do certificador?

O profissional será responsável por verificar presencialmente os procedimentos de aplicação das provas. Entre as tarefas estão conferir a integridade dos malotes, acompanhar a equipe de aplicação, verificar horários e registrar o número de ausentes.

O certificador deve se apresentar ao coordenador do local de prova às 8h e encerrar suas atividades às 20h, seguindo o horário de Brasília.

Calendário completo de 2026

Fique atento às principais datas do processo seletivo:

Inscrições: 8 a 28 de junho;

Divulgação dos inscritos confirmados: 6 de julho;

Recurso de inscrições: 7 a 12 de julho;

Resultado do recurso e convocação para capacitação: 27 de julho;

Aplicação do Enamed: 13 de setembro;

Aplicação da PND: 20 de setembro;

Aplicação do Enem: 1 e 8 de novembro.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata