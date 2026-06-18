Calendário escolar da PBH pode ser estendido até fevereiro de 2027

O calendário escolar deste ano em Belo Horizonte pode se estender até fevereiro de 2027 devido à reposição de aulas após a paralisação de 45 dias dos professores da Rede Municipal de Educação. A mudança foi anunciada através de portaria publicada no Diário Oficial do Município (DOM), nessa quarta-feira (17/6).

A medida foi assinada pela secretária Municipal de Educação, Natália Raquel Ribeiro Araújo, depois da normalização das aulas que ocorreu em 11 de junho.

As mudanças que foram publicadas na Portaria SMED nº 200/2026 declaram que se os 200 dias letivos não forem cumpridos até 18 de dezembro, as aulas podem ser estendidas até 28 de fevereiro de 2027.

A mudança transforma os dias de assembleias escolares em dias letivos para reposição das aulas que foram afetadas durante a paralisação. As reuniões ordinárias serão agora extraordinárias.

As datas de recessos durante o ano também tiveram alterações. O recesso do meio do ano vai de 16 a 30 de julho; o de dezembro, dos dias 21 a 23. Os recessos de fevereiro e outubro mantêm suas datas.

Reivindicações



As alterações ocorreram devido a paralisação que começou em 27 de abril pelos professores. Uma das grandes reivindicações dos professores era a regulamentação das parcerias com as Organizações da Sociedade Civil (OSCs).

O Sind-Rede informou que foi garantido pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) que o trabalho docente e pedagógico será realizado por professores concursados. Também “foi retirado do texto qualquer termo que atribuísse funções docentes às OSCs, mantendo a relação dessas organizações estritamente limitada ao apoio ao educando”.

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Antes do encerramento da greve, que se prolongou mais de um mês, os professores ocuparam o prédio da Secretaria Municipal de Planejamento, em 3 de junho.