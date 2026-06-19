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DECISÃO

Tragédia de Mariana: escritório de vítimas terá que usar nova identificação

Justiça proíbe que advogados ingleses, que representam os atingidos pelo rompimento da barragem, utilizem o nome Pogust Goodhead

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19/06/2026 21:16 - atualizado em 19/06/2026 21:23

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Foi completa a destruição de Bento Rodrigues, primeira comunidade de Mariana atingida pelo rompimento da Barragem do Fundão, em 2015
Bento Rodrigues foi primeira e mais devastada das comunidades atingidas pelo rompimento da Barragem do Fundão, em Mariana, em 2015 crédito: Mateus Parreiras/EM/D.A.Press

O escritório de advocacia inglês contratado pelos atingidos pelo rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana, não poderá mais se identificar, no Brasil, com o nome Pogust Goodhead. A determinação é da Justiça de Minas Gerais, que reconheceu a titularidade dessa marca pela Pogo Gestões e Serviços Corporativos Ltda., que detinha registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

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Com a decisão, a banca terá cinco dias úteis para retirar a identificação de canais digitais, materiais e comunicações veiculadas em território nacional.

Sediada em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce — um dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem, em novembro de 2015 —, a Pogo Gestões e Serviços Corporativos Ltda. foi criada como um braço nacional do escritório inglês. Apesar disso, a empresa, responsável pelo atendimento e suporte operacional do caso, acionou a Justiça para reivindicar a titularidade da marca.

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A Pogo Gestões, juntamente com a GHL, outra empresa envolvida no caso Mariana, também ingressou, em 27 de maio de 2026, com uma ação judicial perante a 2ª Vara Cível de Governador Valadares, com pedido de tutela de urgência para que sejam restabelecidos o acesso a sistemas e documentos essenciais aos trâmites legais, como materiais de RH, contratos, notas fiscais e registros administrativos.

As duas empresas ainda solicitam a retomada de repasses financeiros, que teriam sido interrompidos pelo escritório inglês, em um novo sinal de ruptura entre as partes. De acordo com o processo, tais cortes afetaram uma estrutura que realizava mais de 10 mil atendimentos mensais por meio de cinco centros presenciais na Bacia do Rio Doce.

PGMBM Law Ltd

No próprio site, o escritório afirma que Pogust Goodhead é nome comercial: a identificação legal é PGMBM Law Ltd. Por sua vez, Tom Goodhead, fundador do escritório que leva seu nome, alega que foi sumariamente afastado da gestão da empresa em agosto de 2025 e que, desde então, não tem qualquer envolvimento com as operações.

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"Estou afastado há 10 meses do escritório e solicitei, repetidamente, que meu nome deixasse de ser utilizado, já que poderia induzir clientes a acreditar que eu ainda fazia parte da empresa. Infelizmente, não houve disposição para resolver a questão de forma consensual. Agradeço à Justiça brasileira pela rapidez e pela clareza da decisão", diz.

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