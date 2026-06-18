Operação Rejeito: PF volta a prender dono de mineradoras na Serra do Curral

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Acusado de ser o controlador de um grupo de mais de 60 empresas suspeitas de corrupção de autoridades para lucrar mais de R$ 1,5 bilhão ao minerar em locais tombados e protegidos como a Serra do Curral , o empresário Alan Cavalcante do Nascimento e sua mulher, Tayná Vitória Cerqueira Gouveia, foram presos preventivamente nesta quinta-feira (18/06) pela Polícia Federal.

A ação é parte da segunda fase da Operação Rejeito e Operação Contrassabotagem e cumpriu ainda seis mandados de busca e apreensão na capital mineira e em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).

As investigações federais que embasaram as operações apontam que o grupo contratou empresas para o monitoramento ilícito, aproximação, quebra de sigilo e tentativa de cooptar dois juízes federais que julgavam os casos das mineradoras em tempos distintos.

A reportagem optou por não divulgar o nome dos magistrados por questão de segurança. As operações foram deflagradas depois de uma série de reportagens publicada pelo Estado de Minas, em abril de 2025, mostrar a intricada teia societária de empresas controladas pelo grupo suspeito de cooptar agentes públicos ambientais nacionais e estaduais para conseguir licenciamento para minerar em áreas tombadas como a Serra do Curral e causando danos como na Serra de Botafogo, em Ouro Preto, onde uma caverna foi destruída.

Os mandados de prisão preventiva têm como alvos Alan Cavalcante e sua mulher, além de Ana Paula Fernandes Monteiro e Júnia Kelly de Oliveira, que seriam responsáveis pelas empresas - também alvos de busca - Detectar Investigações e Oficial Investigações Ltda.

As determinações judiciais foram direcionadas a endereços residenciais e comerciais situados em BH nos bairros Funcionários, Barro Preto, Conjunto Califórnia e em Ibirité, no Bairro Serra Dourada.

O colegiado de juízes federais determinou simultaneamente a suspensão do exercício da atividade econômica das empresas Detectar Investigações e Oficial Investigações Ltda sob a fundamentação de que as estruturas societárias eram utilizadas de forma reiterada para fins ilícitos.

A decisão judicial registra que a Polícia Federal identificou uma "estrutura privada e clandestina de monitoramento, obtenção ilícita de informações sigilosas, aproximação estratégica de autoridades públicas e utilização de empresas para ocultação patrimonial e operacionalização de atividades ilícitas".

Segundo a Polícia Federal, a rede de investigação particular operava por meio da pessoa jurídica Foco Investigações Ltda., sob as denominações de fantasia "Rastrear Investigações", "Detectar Investigações" e "Elucidar Investigações". Ana Paula Fernandes Monteiro constava como única sócia da empresa, e Júnia Kelly de Oliveira atuava como interlocutora operacional da marca Detectar, sediada no mesmo endereço comercial.

A estrutura do esquema

O grupo de mineradoras utilizava o aparato para realizar pesquisas cadastrais, monitoramentos físicos e rastreamentos de alvos de interesse da organização criminosa.

O primeiro juiz federal monitorado era responsável por conduzir um mandado de segurança cível de interesse da organização criminosa, distribuído em 17 de dezembro de 2024. Em 23 de julho de 2025, o grupo destituiu a banca anterior e substabeleceu os poderes para outros advogados que teriam relação com o juiz em instituição de ensino superior, fato que culminou com a decretação do juiz de sua suspeição por foro íntimo, em 20 de agosto de 2025.

Com a redistribuição do processo a outro juiz federal, Alan Cavalcante do Nascimento iniciou buscas imediatas sobre o novo magistrado. Dados colhidos no aplicativo de mensagens WhatsApp demonstraram que Alan mantinha um grupo intitulado "Três Amigos Mineração" com seus sócios Helder Adriano de Freitas e João Alberto Paixão Lages.

Em 8 de setembro de 2025, Alan enviou dados sobre a redistribuição e acionou sua esposa, Tayná Vitória, para obter informações detalhadas do juiz, ordenando em mensagem de áudio: "Meu amor, faz aquele mesmo trabalho que a gente fez naquela outra pessoa lá. Tenta descobrir todas as informações sobre ele."

A empresa de investigação contratada realizou o levantamento do CPF do magistrado e forneceu um relatório detalhado contendo dados que poderiam fundamentar chantagens como a remuneração, dados do imposto de renda, telefones, e-mails, registros de vacinação de Covid-19 com locais de aplicação, e histórico residencial. A pesquisa estendeu-se a familiares do juiz, como seus pais, seus irmãos e tios.

Na sequência, Alan Nascimento tentou estabelecer contato com o entorno familiar do magistrado. Em 10 de setembro de 2025, ele contatou o filho de um primo do juiz para obter o telefone do pai. Em áudio interceptado, o filho do primo afirmou sobre o contato com o pai: "Às vezes ele tá em reunião, mas você pode mandar mensagem pra ele, fala que você conversou comigo. Fala que você conversou com seu filho, e tal. Aí já vai te dar atenção etal".

Alan respondeu: "Muito obrigado, viu? Abraço. Vou mandar mensagem pra ele." Após obter o contato, Alan iniciou mensagens diretas com o primo, mencionando explicitamente o processo de interesse das mineradoras para tentar abrir um canal de comunicação indireto com o juiz do caso.

A decisão transcreve ainda que a Polícia Federal localizou no celular de João Alberto Paixão Lages uma planilha eletrônica contendo uma listagem minuciosa de autoridades públicas e membros da sociedade civil, compartilhada no "Grupo Minerar", composto por Alan, João Alberto e Helder.

O documento, elaborado por ex-sócio de empresa coligada à Minerar Participações S.A., continha dados de identificação, funções e posicionamentos políticos de agentes públicos. Entre os mapeados estavam uma Procuradora da República atuante no núcleo ambiental e duas juízas estaduais das 1ª e 2ª Varas Cíveis de Ouro Preto, responsáveis por ações judiciais envolvendo mineração na região.

Organização paralela

A estrutura paralela de investigação foi utilizada para monitorar e coagir testemunhas. Os alvos incluíram Mônica Mendes, ex-esposa de Alan Nascimento, que prestara depoimento incriminador à Polícia Federal em 2 de abril de 2025.

Os relatórios da PF indicam que Mônica passou a ser vigiada de forma contínua entre 14 e 18 de agosto de 2025 em sua residência, no Condomínio Alameda Conde da Barca, em Nova Lima. Em 2 de setembro de 2025, Tayná Vitória Cerqueira Gouveia entrou em contato com a empresa de investigação para encomendar a montagem de uma blitz policial verdadeira para abordar a ex-esposa de Alan.

A interlocutora da empresa respondeu via áudio detalhando a operação e a participação de agentes públicos: "Tainá, temos sim, só que normalmente a Blitz é um pouco mais complicada pelo fato de ser um valor muito mais alto, because a gente precisa não só fazer o contato com um parceiro, por exemplo, mas precisa montar todo um cerco, então acaba sendo um valor maior”.

“Mas a gente, normalmente, quando a gente faz tipo de trabalho, a gente... fecha com um policial civil que faz abordagem, because está com atitude suspeita, veículo andando em alta velocidade, que é uma coisa que é perfil dela, e faz a abordagem ali, aí requisita a Polícia Militar para poder fazer o reboque do veículo, fazer a autuação, mas aí começa com o contato com o policial civil".

Os custos do serviço foram definidos em R$ 7 mil caso a abordagem fosse realizada em Belo Horizonte e R$ 8 mil se ocorresse no município de Nova Lima.

Em mensagens subsequentes de 9 de setembro de 2025, Júnia Kelly de Oliveira informou a Tayná que a vigilância física dos agentes não seria mais necessária porque o automóvel de Mônica já estava clandestinamente com rastreador.

"Como o carro tá chipado não vai ser necessário monitoramento dos seus agentes, só nos informar sobre o dia e se tem passagens por bares e restaurares que fazemos o resto"

Série do Estado de Minas revelou a destruição

As investigações que fundamentaram as operações Rejeito e Contrassabotagem tiveram início a partir de dados divulgados em uma série de reportagens publicada pelo jornal Estado de Minas em abril de 2025.

As publicações demonstraram a existência de uma estrutura contábil e societária cruzada desenvolvida para ocultar a identidade dos controladores reais de mineradoras envolvidas em infrações ambientais.

O material jornalístico apontou que o grupo operava lavras de minério sem as devidas autorizações legais na Serra do Curral, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, além de provocar a destruição de uma cavidade natural na Serra de Botafogo, em Ouro Preto, por meio da empresa Patrimônio Mineração.

As atividades eram viabilizadas mediante fraudes documentais e cooptação de servidores de órgãos ambientais e de fiscalização, incluindo a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD), a Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM), o Instituto Estadual de Florestas (IEF) e a Agência Nacional de Mineração (ANM).

Com base nos indícios coletados, a Polícia Federal deflagrou a primeira fase da Operação Rejeito em 17 de setembro de 2025. Na ocasião, foram presas 15 pessoas suspeitas de integrar o núcleo empresarial, financeiro e político da organização, além de servidores públicos.

Entre os detidos do núcleo empresarial estavam Alan Cavalcante do Nascimento, identificado como proprietário da Fleurs Global Mineração e líder do esquema; Helder Adriano de Freitas, diretor operacional; e o ex-deputado estadual João Alberto Paixão Lages, responsável pela articulação e lobby junto a agentes estatais.

A operação também prendeu Guilherme Santana Lopes e Caio Seabra, ex-diretores da ANM; Rodrigo de Melo Teixeira, ex-superintendente da Polícia Federal; e Felipe Lombardi Martins, apontado como operador financeiro do grupo.

O impacto das condutas apuradas envolvia a obtenção fraudulenta de licenciamentos ambientais e a supressão de áreas de preservação protegidas no território mineiro.

Dois meses após a execução das prisões, em setembro de 2025, os advogados de defesa dos investigados ingressaram com questionamentos sobre a competência da primeira instância federal, sob a alegação de que relatórios da Polícia Federal continham menções a autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função. Em decorrência do pedido, os autos foram remetidos ao Supremo Tribunal Federal (STF), ficando sob a relatoria do ministro Dias Toffoli, que decretou sigilo em grau máximo sobre o inquérito em 19 de novembro de 2025.

Em 20 de dezembro de 2025, o ministro Dias Toffoli determinou a soltura de Alan Cavalcante do Nascimento, Helder Adriano de Freitas, João Alberto Paixão Lages e Rodrigo de Melo Teixeira. A decisão substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares, como a instalação de tornozeleira eletrônica e a proibição de deixar o país, divergindo do parecer do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que havia opinado pela manutenção da custódia cautelar.

Posteriormente, em 14 de janeiro de 2026, o Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6) estendeu a ordem de liberação para os demais investigados presos que não possuíam foro por prerrogativa. Após a conclusão da análise das competências pelo STF, o ministro Dias Toffoli fixou a competência da primeira instância para dar continuidade às apurações, determinando o retorno dos autos à 3ª Vara Federal Criminal de Belo Horizonte.

A deflagração da Operação Contrassabotagem na data de hoje decorre da análise de dados extraídos de dois aparelhos celulares apreendidos em poder de Alan Cavalcante do Nascimento subscrito pelos juízes federais Gabriela de Alvarenga Silva Lipienski, Raquel Vasconcelos Alves de Lima e Walisson Gonçalves Cunha.

"É assustador o que foi revelado e mostra o grau de periculosidade dessa organização criminosa que tomou conta do setor mineral e ambiental em Minas Gerais. Tudo que a gente quer é que as investigações e as operações não parem. Ainda tem gente muito maior para ser presa. E que os mais de R$ 2 bilhões desviados sejam revertidos para recuperar a Serra do Curral", afirma o engenheiro ambiental Felipe Gomes, um dos ativistas que enfrentou o grupo e os denunciou.

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Outro lado

A reportagem busca contato com as empresas citadas pela Justiça e pela Polícia Federal e também representantes dos alvos e acusados.