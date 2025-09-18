Diálogo indica que organização criminosa ignorou risco crítico de barragem

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Diálogos de empresários de organização investigada interceptados pela Polícia Federal na Operação Rejeito mostram que até riscos graves como os "danos da barragem" da mineração Topázio, listada entre as mais instáveis do Brasil, seriam contornadas para lucrar como empresas de fachada.

De acordo com a PF, essas empresas eram criadas pela organização criminosa formada por empresários donos de mineradoras de Minas Gerais para lavar dinheiro e até contornar a responsabilização por estruturas danificadas, como a barragem Água Fria, da Topázio. Os crimes ocorriam com assistência de policiais e agentes públicos.

As investigações que desarticularam o esquema deram origem à Operação Rejeito, que foi lançada nesta quarta-feira (17/09) pela Polícia Federal, Controladoria-Geral da União e Ministério Público Federal. Até o momento 15 das 17 pessoas alvos foram presas.

A forma de agir da organização criminosa investigada e a criação de mais de 60 empresas para minerar em áreas tombadas ou de preservação foi denunciada com exclusividade pela reportagem do Estado de Minas, em 5 de abril de 2025.

O que revelam os diálogos interceptados?

As mensagens mostram a articulação para a formação de empresas como Gmais, Topázio Imperial e Brava que são suspeitas de lavagem de dinheiro das mineradoras. A barragem Água Fria tem 2 milhões de metros cúbicos de rejeitos e nível de emergência 1, que é o que antecede situações de evacuação de populações abaixo.

A PF frisa que "o empreendimento da TOPÁZIO MINERAÇÃO encontra-se suspenso em razão do ajuizamento pelo MPF da Ação Civil Pública 1000752-23.2023.4.06.3822, com concessão de tutela de urgência pelo Judiciário, visto que a barragem está entre as sete do Brasil com maior risco de rompimento".

O grupo planejava Sociedades de Propósito Específico (SPEs) para exploração de minério, com a Gmais Sustentabilidade operando ocultamente.

Esta empresa receberia 10% dos lucros por "know how expertise técnica", sem aporte financeiro, e o ex-superintendente da Polícia Federal em Minas Gerais, Rodrigo de Melo Teixeira participaria da revisão de contratos. Ele foi preso pela PF.

João Alberto Paixão Lages, ex-deputado estadual e presidente da Associação de Mineradoras de Ferro, suspeito de ser um dos líderes da organização e preso na operação, atuou nas negociações do processo Topázio Imperial para formar uma SPE.

Gilberto Henrique Horta de Carvalho, geógrafo e articulador do grupo, segundo a PF, enviava os contratos para a revisão do ex-superintendente da polícia Federal em Minas Gerais, Rodrigo Teixeira, evidenciando sua influência no esquema.

Rodrigo compartilhou procurações e documentos da Topázio Imperial no grupo "Gmais", onde sua participação em mensagens superava a da sócia formal Daniela Wandeck, sua esposa.

Ursula, outra empresária envolvida e dona de uma das mineradoras, afirmou que Rodrigo e Gilberto não investiram dinheiro nos títulos minerários, indicando uma atuação baseada em influência.

O que mais mostram as mensagens?

Diálogos interceptados pela PF mostram as negociações e sociedades ocultas criadas pela organização (Gmais, Topázio Imperial, Brava). As comunicações sobre a formação de empresas, a negociação de direitos minerários e o papel dissimulado de alguns investigados.

7 de março de 2023: João Alberto envia a Gilberto um estudo preliminar e expressa preocupação com o impacto de "assumir os danos da barragem" nas negociações do contrato.

João sugere que "Rodrigo" (possivelmente Rodrigo Teixeira) converse com um advogado para encontrar uma solução.

Meu amigo, tudo bem?

Esses são os estudos preliminares que nós fizemos.

Agora tá faltando só ajustar o contrato.

Tá pegando muito essa questão de assumir os danos da barragem, sabe, Gilberto?

Mas isso é um ponto que a gente tem que discutir.

De repente, um bom advogado conversar com o Rodrigo ou com outra pessoa.

Veja o que você acha melhor.

Mas acho que esse estudo aí.

Esse pré-estudo que nós fizemos, você já pode mandar pra ele também, tá?

Não tá parado não.

Tá andando...

Após o encontro de 23/02/2023: Uma hora após o início do encontro, Gilberto e João Alberto compartilham prints relacionados ao processo minerário Anm 930.096/2000 da Topázio Imperial.

Nos dias seguintes, mais prints sobre o mesmo processo indicam a intenção de formar uma Sociedade de Propósito Específico (Spe) entre Minerar (então Contemporânea) e Gmais para a exploração de minério.

24 de fevereiro a 07 de março de 2023: Minutas e "esboços" são trocados, detalhando que a Gmais Sustentabilidade permaneceria oculta inicialmente e receberia 10% do lucro total da exploração sem aporte financeiro, integralizando sua participação com "know how expertise técnica".

02 de março de 2023, 19:16:14: Gilberto diz a João Alberto que enviaria os contratos para "o amigo lá de Brasília dar uma olhada", referindo-se a Rodrigo Teixeira. Pergunta sobre um encontro no sábado no Pizzarela, próximo à casa de Rodrigo.

Oi João, beleza?

Desculpa ter demorado a responder e ouvir seu áudio, mas é porque hoje é dia de plenária noCrea.

Fiquei agarrado. Eu vou mandar aqui pro nosso amigo lá de Brasília dar uma olhada.

E o que você acha? Acha que sábado dá pra gente sentar?

Porque ai ele vai estar aqui também.

Aí senta todo mundo, tipo, sei lá, umas 7 horas da noite lá no Pizzarela perto da casa dele.

Aí você me fala, tá bom?

Valeu, um abraço.

07 de março de 2023: A penúltima minuta do contrato é compartilhada no grupo de Alan, João Alberto e Helder, com o acréscimo da empresa Hcrn.

07 de março de 2023: Gilberto informa a João Alberto que Rodrigo está chegando em BH para a posse da superintendente da Pf e sugere um almoço para conversarem sobre a Topázio.

14 de março de 2023: A última versão do contrato é compartilhada no grupo de João Alberto, Alan e Helder, passando a ser um "Contrato Particular de Arrendamento e Outros Pactos", com Gmais e Hcrn como arrendatárias diretas da Topázio, e o percentual da Gmais reduzido para 8%.

20 de julho de 2023: Gilberto, na companhia de Rodrigo Teixeira, pergunta a João Alberto se ele pensou no negócio da Topázio e se iriam ver a barragem, que figurava entre as de maior risco de ruptura do Brasil, segundo o MPF.

E aí, João, beleza?

Como é que você tá?

Aqui, eu tô até com o Rodrigo aqui.

Você chegou a dar uma pensada lá no negócio da Topázio?

Vocês vão querer ir lá na área ver a barragem?

E outra coisa.

E a questão lá da Débora? do contrato?

Você chegou a ver com o Alan.

Como é que vai fazer?

Vai incluir mesmo a partir do mês que vem e tudo?”

Mensagens do grupo "Gmais" (total de 1.057 mensagens): Rodrigo Teixeira encaminhou 557 mensagens (37% das comunicações), enquanto Daniela (sócia formal) enviou apenas 30 (2,83%).

Rodrigo Teixeira compartilhou a procuração da Topázio Imperial e outros documentos, sugerindo "vamos manter um arquivo digital de todos os documentos do ‘Projeto Topázio’ aqui no grupo Gmais!”.

Uma cópia do extrato minerário da Topázio Imperial foi reencaminhada por Rodrigo Teixeira no grupo, apontando sua posição de negociador.

E-mail do Yahoo de Rodrigo Teixeira: Revela diversos documentos da Gmais e assuntos minerários, sem serem enviados a Daniela Wandeck.

Outubro de 2021: Em áudio enviado aos membros do grupo Brava Mineração, Ursula informa que, após conversas com Marcelo Pugedo (Avg), chegaram a um termo para pagamento de R$ 25 milhões.

Após a frustração da negociação com Cedro Mineração: Ursula envia áudio a Rodrigo Teixeira dizendo que "não tinha medo de delegado", que perderam o "negócio da vida deles", e que Rodrigo Teixeira e Gilberto não aportaram um único real pelos títulos minerários.

Junho de 2024 e 2025: Não há troca de mensagens de texto entre Ursula e Marconi, somente registros de ligações via Whatsapp.