Tragédia de Brumadinho: STJ rejeita pedidos da defesa e mantém ações penais

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

A 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) rejeitou nesta terça-feira (16/6), por unanimidade, dois recursos impetrados pelas defesas de quatro réus do processo que apura a responsabilidade criminal de pessoas físicas e jurídicas pelo rompimento da barragem de Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em 2019.

Um dos pedidos de "habeas corpus" havia sido impetrado por advogados de um engenheiro da Vale, e o outro, pela defesa de três engenheiros da empresa Tüv Süd, que atestou a estabilidade da estrutura. Se tivessem sido acatados, os recursos resultariam no trancamento da ação penal, que invalidaria todo o processo.

O motivo alegado seria um laudo pericial, produzido em 2021, sobre o gatilho que provocou o rompimento da barragem. Segundo as defesas, esse laudo teria alterado a versão dos fatos, fazendo com que a acusação ficasse incompatível com as responsabilizações originalmente formuladas em 2020.

Com a decisão, foi mantido o entendimento de que não há fundamento para o trancamento da ação penal, permitindo a continuidade das audiências e da instrução processual. No início de junho, essa mesma turma do STJ determinou a reabertura das ações penais contra o ex-presidente da mineradora Vale, Fábio Schvartsman.

Repercussão

Após a decisão, a Associação dos Familiares das Vítimas e Atingidos pelo Rompimento da Barragem em Brumadinho (Avabrum) divulgou uma nota, na qual avalia que "a decisão representa uma importante vitória da Justiça e das famílias atingidas, reafirmando que os fatos devem ser plenamente apurados e julgados, garantindo o direito das vítimas e o dever de responsabilização dos envolvidos pelos crimes relacionados ao rompimento da barragem".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O comunicado da entidade, que representa 463 familiares de vítimas do rompimento e acompanhou o julgamento, pontua ainda que, "ao evitar protelação e atrasos no curso do processo, a decisão do STJ fortalece a busca de todos os familiares por justiça".