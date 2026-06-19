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Dois são mortos por policiais em residência; PM diz que dupla armada reagiu

Segundo a ocorrência, Polícia Militar recebeu denúncia de tráfico de drogas em um imóvel em Sabará. Conforme a corporação, houve confronto dentro da residência

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Repórter
19/06/2026 21:26

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A Polícia Militar não localizou os suspeitos de ambos os crimes
Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

Dois homens, de 27 e 31 anos, foram mortos a tiros durante uma abordagem policial em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite de quinta-feira (18/6). 

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Segundo registrado no boletim de ocorrência, a Polícia Militar recebeu uma denúncia de tráfico de drogas em um imóvel no Bairro Alto do Cabral.

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Assim que chegaram à residência, os militares foram recebidos por uma mulher, que autorizou a entrada dos policiais. Dois homens armados, que estavam no imóvel, correram em direção a um quarto. 

Ainda de acordo com o registro da ocorrência, foi ordenado que eles largassem as armas, o que não foi acatado, alega a polícia. Os PMs, então, atiraram. Eles chegaram a dar entrada em uma UPA, mas morreram pouco depois. Os dois tinham passagens policiais. 

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A PM também registrou que apreendeu 78 papelotes de cocaína escondidos atrás de uma geladeira. A mulher que permitiu a entrada dos militares foi presa e pode responder por tráfico de drogas. 

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