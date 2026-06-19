STJ suspende investigação da Operação Palco Oculto em Manga

A investigação da Operação Palco Oculto, que apura supostas irregularidades na Secretaria Municipal de Cultura de Manga, no Norte de Minas, foi suspensa imediatamente pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que reconheceu indícios de ilegalidade na condução da apuração. Na decisão proferida nessa quinta-feira (18/6), também ocorreu a proibição da análise dos materiais apreendidos durante a operação até nova manifestação da Justiça.



A medida foi concedida em habeas corpus, impetrado pelo advogado Bruno Cândido, e representa um revés para a investigação que havia sido deflagrada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e pela Polícia Civil do estado para apurar possíveis crimes relacionados à realização do 1º Rodeio de Manga, promovido durante as comemorações dos 102 anos do município.

Segundo os órgãos de investigação, havia suspeitas envolvendo contratações, pagamentos, lavagem de dinheiro e eventual organização criminosa ligada ao evento.

Na decisão, a ministra relatora entendeu que existem elementos indicando que a investigação buscava alcançar, ainda que de forma indireta, o prefeito, autoridade que possui foro por prerrogativa de função. Diante dessa circunstância, o STJ considerou que tanto a Promotoria de Justiça quanto o juízo de primeira instância não teriam competência para conduzir a apuração nos moldes em que ela foi instaurada.

O entendimento da Corte é de que a eventual investigação de autoridade com foro especial deve observar rigorosamente as regras constitucionais de competência, impedindo que procedimentos sejam conduzidos por órgãos sem atribuição legal para tanto.

A Operação Palco Oculto foi deflagrada em abril deste ano e cumpriu 11 mandados de busca e apreensão em endereços públicos, residenciais e empresariais ligados aos investigados. Durante a ação, foram recolhidos documentos, contratos, equipamentos eletrônicos, processos administrativos, notas fiscais e registros contábeis. Também foram apreendidos três veículos e mais de R$ 27 mil em dinheiro. As investigações tinham como foco supostas irregularidades em contratos e pagamentos relacionados à estrutura do rodeio realizado entre 5 e 7 de setembro de 2025.

Na época, o Ministério Público sustentou haver indícios de que recursos públicos destinados ao evento teriam sido movimentados posteriormente por meio de empresas e pessoas interpostas, hipótese que fundamentou a investigação por possíveis crimes contra a administração pública e lavagem de capitais.

Para o advogado Bruno Cândido, responsável pelo habeas corpus acolhido pelo STJ, a decisão reforça a necessidade de observância das garantias constitucionais durante a persecução penal.

"O combate a eventuais irregularidades deve ocorrer dentro dos limites constitucionais e por autoridades competentes. O STJ reconheceu que não se pode contornar as regras de competência por meio de investigações indiretas, sob pena de violação ao devido processo legal", afirmou.

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Na prática, a decisão impede o prosseguimento das diligências e bloqueia qualquer análise do material apreendido até que haja nova deliberação judicial sobre o caso. O mérito da controvérsia ainda deverá ser apreciado pelas instâncias competentes.