Polícia escuta testemunhas de caso de estupro coletivo em Contagem

Uma denúncia de estupro coletivo, ocorrida na noite da última sexta-feira (12/6), é investigada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). Estão sendo ouvidas testemunhas e possíveis envolvidos, e diligências são feitas para apurar os fatos denunciados pela moça. O caso aconteceu no Bairro Arvoredo, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A vítima, uma adolescente, de 17 anos, relatou ter sido violentada por pelo menos quatro rapazes, todos também menores de idade, dentro de sua própria residência. De acordo com a corporação, o caso corre sob absoluto sigilo na Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam) do município.



O boletim de ocorrência, registrado pela Polícia Militar (PM) na noite do último sábado (13/6), aponta que o crime aconteceu após os pais da jovem saírem de casa. Naquela noite, a residência abrigou um encontro com oito adolescentes: a vítima, duas amigas, o namorado de uma delas, um conhecido do casal e quatro rapazes convidados pela própria jovem. O grupo consumia bebidas alcoólicas quando, segundo a versão da adolescente, ela passou a desconfiar de que alguma substância entorpecente havia sido colocada em seu copo sem o seu consentimento.

Em seu depoimento, a jovem afirmou que perdeu totalmente os sentidos e, ao retomar a consciência horas mais tarde, estava despida. Naquele momento, ela flagrou dois dos adolescentes mantendo relações sexuais com ela sem sua autorização, enquanto um terceiro apenas observava o ato. Posteriormente, por meio de mensagens de texto via celular, um quarto adolescente admitiu ter abusado da garota logo no início do encontro, alegando ter deixado o quarto depois por arrependimento.

A jovem detalhou às autoridades que conhecia parte dos envolvidos por intermédio de um amigo de infância. Esse amigo também estava no imóvel no transcorrer do encontro, mas não se encontrava no quarto no momento das agressões. Logo após o acionamento da polícia e o registro do caso, a adolescente foi encaminhada diretamente ao Hospital Municipal de Contagem, onde recebeu os protocolos de atendimento médico, acolhimento e a medicação preventiva recomendada para casos de violência sexual.

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Até o momento, a Polícia Civil limitou-se a informar que todos os procedimentos investigativos estão em andamento para esclarecer a dinâmica dos fatos relatados pela vítima.