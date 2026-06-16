Monitor acusado de agredir alunas sexualmente é absolvido na França
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Um tribunal de Paris absolveu, nesta terça-feira (16), por falta de provas, um monitor acusado de agredir sexualmente alunas menores, no primeiro julgamento de uma série de denúncias em escolas da capital.
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Desde o início de 2026, 52 monitores escolares foram suspensos por "suspeitas de violência sexual ou de gênero" no país, segundo a Prefeitura de Paris.
A Promotoria de Paris investiga possíveis atos de violência, de diferentes tipos, em 84 instituições de educação infantil, cerca de vinte de ensino fundamental e dez creches.
Nesse caso, o homem absolvido, de 47 anos, foi suspenso em 2024 e acusado de agressão sexual a três meninas e de assédio sexual a outras nove, quando elas tinham 10 anos.
A Promotoria havia solicitado 18 meses de prisão, com suspensão condicional da pena, durante o julgamento realizado a portas fechadas no mês passado.
As menores o acusaram de tocar o peito de uma das meninas, de contar-lhes histórias sobre estupros e de insinuar que beijaria uma delas "por todo o corpo" se pudesse.
O tribunal afirmou que seu comportamento foi "inapropriado", mas que a investigação não comprovou seu "caráter humilhante" e que deram causa a problemas psicológicos posteriores das menores.
A França recebe a decisão ainda chocada com a morte de Lyhanna, de 11 anos, supostamente por um homem de 41 anos com denúncias anteriores por pedofilia, mas sem qualquer condenação.
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