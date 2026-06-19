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VIOLÊNCIA BRUTAL

Barreiro: jovem é preso após confessar espancar outro com ripa até a morte

Segundo a Polícia Civil, suspeito de 18 anos admitiu ter participado do crime e afirmou ter realizado grande parte das agressões

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Fernanda Santiago*
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Fernanda Santiago*
Repórter
19/06/2026 15:52

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Suspeito de abuso sexual contra afilhadas foi preso pela Polícia Civil de Espinosa
Jovem de 18 anos foi preso nessa quinta-feira (18/6) e, devido à quantidade de maconha encontrada na casa dele, prisão também incluiu tráfico de drogas; crime ocorreu em agosto de 2025 crédito: Polícia Civil/divulgação

Um jovem de 18 anos foi preso nessa quinta-feira (18/6), no Bairro Águas Claras, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte, suspeito de participar do espancamento que terminou na morte de um rapaz, de 21. Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o investigado confessou envolvimento no crime e relatou ter sido responsável por grande parte das agressões, incluindo um golpe na cabeça da vítima com uma ripa de madeira.

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A prisão representa mais um desdobramento das investigações sobre o homicídio ocorrido em agosto de 2025. De acordo com a polícia, o jovem morreu após ser brutalmente agredido em meio a um conflito que teria começado por causa de um desentendimento envolvendo uma parente do suspeito, que na época dos fatos tinha 17 anos.

Confissão durante as investigações

Conforme a PCMG, o investigado foi identificado ao longo dos levantamentos realizados pela equipe responsável pelo caso. Durante os depoimentos, ele admitiu participação no homicídio e revelou ter praticado parte significativa das agressões contra a vítima.

Entre os atos relatados pelo próprio suspeito, está um golpe desferido com um pedaço de madeira na cabeça do jovem de 21 anos. As lesões provocadas durante o espancamento resultaram na morte da vítima.

Com base nos elementos reunidos durante a investigação, a Justiça expediu um mandado contra o suspeito, que foi localizado e detido na tarde dessa quinta-feira no mesmo bairro onde o crime ocorreu.

Prisão revelou drogas

Durante o cumprimento da ordem judicial, os policiais encontraram uma quantidade considerada significativa de maconha no imóvel onde o investigado estava.

Diante da situação, além do mandado relacionado ao homicídio, o jovem também foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

Após a prisão, ele foi encaminhado ao Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde foram formalizados os procedimentos referentes ao homicídio e ao flagrante por tráfico.

À disposição da Justiça

Concluídos os trâmites policiais, o suspeito foi levado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil não informou se outras pessoas participaram das agressões nem detalhou o andamento dos demais desdobramentos da investigação sobre o caso. O inquérito segue sob responsabilidade do DHPP.

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* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro

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