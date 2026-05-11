MG: idoso sofre traumatismo ao ser espancado com vara; filho foi preso
Homem de 38 anos pode responder por tentativa de homicídio qualificado. Crime ocorreu em Cantagalo, no Vale do Rio Doce
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Um homem, de 38 anos, investigado pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado contra o pai, de 79, e lesão corporal contra a mãe, de 75, foi preso nesta segunda-feira (11/5) pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). Conforme a instituição policial, os crimes aconteceram no último dia 2 de maio, em uma área rural do município de Cantagalo, no Vale do Rio Doce.
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Ele foi encontrado e preso pelos policiais civis em Peçanha, cidade da mesma região do estado.
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“O suspeito, em aparente estado de embriaguez, iniciou uma discussão relacionada a questões domésticas e, em seguida, teria se apoderado de uma vara de bambu para agredir violentamente o pai. A vítima sofreu um golpe na cabeça, que resultou em traumatismo craniano, corte extenso e intenso sangramento”, informou a Polícia Civil em comunicado.
A mãe do investigado tentou intervir para cessar os ataques, mas também foi atingida com o mesmo instrumento, sofrendo lesões. O idoso foi socorrido em uma unidade hospitalar da região e, posteriormente, transferido para atendimento especializado devido à gravidade do quadro clínico e ao rebaixamento do nível de consciência.
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O investigado foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.