Dupla é presa em rodovia de MG com ouro e R$ 80 mil em espécie

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou nesta segunda-feira (11/5) que dois homens foram presos após serem flagrados com transporte irregular de minério durante fiscalização na BR-050, em Araguari (MG). A prisão dos suspeitos aconteceu no último dia 8.

Durante a busca veicular, os agentes localizaram aproximadamente R$ 80 mil em espécie, em cédulas de R$ 200, além de uma substância metálica com características semelhantes ao ouro, uma forja utilizada para fundição de metais e outros valores em moeda nacional e estrangeira, incluindo dólares.

Questionados sobre a origem do material e do dinheiro, os ocupantes apresentaram versões contraditórias. Eles também não possuíam notas fiscais nem a Guia de Transporte de Ouro (GTO), documento obrigatório para o transporte legal do minério.

Diante da ausência de comprovação da origem lícita dos valores e do material transportado, a ocorrência foi enquadrada no crime de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, previsto na Lei nº 9.613/1998.

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Os suspeitos foram presos em flagrante e encaminhados, juntamente com o veículo e todo o material apreendido, à delegacia da Polícia Federal em Uberlândia (MG).