BH: Polícia Civil apreende 120 carrinhos de supermercado e investiga furtos

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) já apreendeu 120 carrinhos de supermercado durante ações realizadas em Belo Horizonte e na Região Metropolitana para combater furtos recorrentes desses equipamentos. A operação foi desencadeada após uma notícia-crime apresentada pela Associação Mineira de Supermercados (AMIS), que denunciou práticas reiteradas de subtração dos carrinhos utilizados pelos estabelecimentos comerciais.

Até o momento, 18 unidades já foram devolvidas a um dos supermercados, enquanto os demais carrinhos passam por identificação para posterior restituição aos proprietários.

Segundo o delegado Rômulo Guimarães Dias, chefe do 1º Departamento de Polícia Civil, a denúncia da AMIS levou à instauração de inquéritos policiais em todas as unidades da Polícia Civil na capital. A partir disso, foram determinadas diligências para apurar os furtos, identificar os envolvidos e esclarecer as motivações do crime.

As investigações apontam que muitos carrinhos foram encontrados em locais inadequados e abandonados em vias públicas ou áreas urbanas. Durante as primeiras diligências, os policiais localizaram diversos equipamentos contendo objetos pessoais em seu interior. No entanto, conforme relataram os agentes, as pessoas abordadas não assumiam a posse dos carrinhos.

Até o momento, 18 unidades já foram devolvidas a um dos supermercados vítimas, enquanto os demais carrinhos passam por identificação para posterior restituição aos proprietários Divulgação/PCMG

A PCMG informou que os cidadãos alegavam apenas que haviam colocado objetos dentro dos carrinhos porque eles estavam parados no local. Diante da ausência de comprovação imediata da posse ou autoria do crime, não houve condução ou prisão dos abordados, sendo realizada apenas a apreensão dos carrinhos encontrados.



Parte dos equipamentos ainda não pôde ser vinculada aos respectivos supermercados, o que tem exigido um processo de identificação por parte das equipes policiais. A expectativa é de que os estabelecimentos sejam contatados gradualmente para recuperar os materiais.

A corporação destacou ainda que os furtos de carrinhos de supermercado se enquadram no crime de furto previsto na legislação penal. As análises seguem em andamento para identificar os responsáveis pelas subtrações, verificar a possível destinação dos equipamentos e esclarecer completamente os fatos.

Além da atuação investigativa, as autoridades informaram que já foi solicitado apoio da Guarda Municipal e de outras forças de segurança para reforçar ações preventivas e evitar novas ocorrências.

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Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima