Fui furtado, e agora? Veja o passo a passo para registrar o B.O.

Ao ser vítima de furto, a atitude mais importante a tomar é registrar um Boletim de Ocorrência (B.O.). Esse documento oficializa o crime perante as autoridades e é o ponto de partida para resolver as consequências do ocorrido, como bloquear cartões e recuperar documentos.

O registro pode ser feito de forma rápida e segura pela internet, sem a necessidade de se deslocar até uma delegacia. O processo varia um pouco entre os estados, mas os passos gerais são os mesmos. A maioria dos casos de furto pode ser registrada por meio da delegacia eletrônica.

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Passo a passo para registrar o B.O. on-line

Fazer o registro pela internet é a forma mais prática de comunicar o crime. Siga estas etapas para emitir o documento:

Acesse o site da Polícia Civil: busque no Google por “delegacia eletrônica” ou “delegacia virtual” seguido do nome do seu estado. O portal oficial do governo é o correto para o procedimento. Preencha o formulário: informe seus dados pessoais, como nome completo, CPF e endereço. Em seguida, descreva detalhadamente o que aconteceu, incluindo data, hora e local do furto. Liste os objetos furtados: seja o mais específico possível ao listar os itens levados. Informe marcas, modelos, cores e números de série, se os tiver. Isso ajuda na identificação caso os bens sejam recuperados. Confirme e aguarde: após revisar todas as informações, envie o formulário. Você receberá um número de protocolo para acompanhar a solicitação. Um policial analisará os dados e, se tudo estiver correto, o B.O. validado será enviado para o seu e-mail, geralmente em um prazo de até 48 horas.

Quando ir a uma delegacia presencialmente

Embora o registro on-line seja eficiente, algumas situações exigem a presença em uma delegacia. Se o crime envolveu violência ou grave ameaça, como em casos de roubo, o procedimento varia conforme o estado.

Outros casos que exigem atendimento físico incluem crimes que necessitam de perícia imediata ou que envolvem vítimas em situação de risco. Em caso de dúvida, emergência ou se você não possui acesso à internet, procure a unidade policial mais próxima ou ligue para o 190.

Leve um documento de identificação com foto e tente reunir o máximo de informações sobre o ocorrido e sobre os bens levados. O procedimento presencial cumpre a mesma função do on-line, mas pode levar mais tempo dependendo do movimento na delegacia.

Por que o B.O. é fundamental

O Boletim de Ocorrência é um documento essencial para que a vítima possa se proteger de problemas futuros. Com o B.O. em mãos, é possível solicitar o bloqueio de cartões de crédito, celulares e o cancelamento de documentos como RG e CNH.

Além disso, o registro é obrigatório para acionar o seguro de um celular ou veículo furtado. Ele também contribui para as estatísticas de segurança pública, ajudando a polícia a mapear áreas com maior incidência de crimes e a planejar o policiamento de forma mais eficaz.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata