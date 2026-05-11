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Operação da PM em Jacarepaguá termina com três mortos e fuzil apreendido

Polícia é recebida a tiros em ação na comunidade do Tirol e dois suspeitos morrem. Um terceiro homem é encontrado em mata na região e acaba morto

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GS
Gustavo Santiago
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Gustavo Santiago
Repórter
11/05/2026 18:03 - atualizado em 11/05/2026 18:03

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Operação da PM em Jacarepaguá termina com três mortos e fuzil apreendido
Polícia Militar do Rio de Janeiro realizou uma operação e houve confronto com suspeitos, que morreram na troca de tiros crédito: Tupi

Três suspeitos morreram nesta segunda-feira (11/5) depois de um confronto com agentes da Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMRJ) na comunidade do Tirol, em Jacarepaguá, na Zona Oeste da capital fluminense.

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Um terceiro envolvido foi localizado ferido em área de mata próxima ao local da ocorrência. Ele chegou a ser levado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, também na Zona Oeste carioca, mas não sobreviveu, o mesmo destino dos outros dois suspeitos, baleados durante a troca de tiros e encaminhados para a mesma unidade de saúde.

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Confronto aconteceu durante operação

O confronto teve início quando agentes do Batalhão da PM de Jacarepaguá realizavam uma operação na região e foram recebidos a tiros por criminosos armados. Com os dois primeiros suspeitos abatidos, a PM apreendeu um fuzil, uma granada e uma grande quantidade de drogas, cuja contagem ainda estava em andamento.

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O caso foi encaminhado à Delegacia de Homicídios da capital, responsável pela investigação das mortes.

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