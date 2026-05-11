Operação da PM em Jacarepaguá termina com três mortos e fuzil apreendido

Três suspeitos morreram nesta segunda-feira (11/5) depois de um confronto com agentes da Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMRJ) na comunidade do Tirol, em Jacarepaguá, na Zona Oeste da capital fluminense.

Um terceiro envolvido foi localizado ferido em área de mata próxima ao local da ocorrência. Ele chegou a ser levado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, também na Zona Oeste carioca, mas não sobreviveu, o mesmo destino dos outros dois suspeitos, baleados durante a troca de tiros e encaminhados para a mesma unidade de saúde.

Confronto aconteceu durante operação

O confronto teve início quando agentes do Batalhão da PM de Jacarepaguá realizavam uma operação na região e foram recebidos a tiros por criminosos armados. Com os dois primeiros suspeitos abatidos, a PM apreendeu um fuzil, uma granada e uma grande quantidade de drogas, cuja contagem ainda estava em andamento.

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O caso foi encaminhado à Delegacia de Homicídios da capital, responsável pela investigação das mortes.