Homem é morto a marretadas no Barreiro, em BH

Um homem de 40 anos, conhecido como Gleissinho, foi assassinado com golpes de marreta em uma casa no Bairro Santa Margarida, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte (MG), na manhã desta terça-feira (26/5). Um homem de 38 anos confessou o crime à Polícia Militar (PM).

De acordo com o registro da ocorrência, a corporação foi chamada pelo irmão da vítima, que disse ter recebido imagens do parente ensanguentado e ameaças do possível suspeito do homicídio.

Os militares foram ao local onde o então acusado morava. Ele declarou aos policiais que estava em casa com a vítima e a namorada dele, quando foi ao banheiro. Na hora do retorno, a mulher indicou ao companheiro que havia sido “cantada” por Gleissinho.

Ele disse que esperou a vítima dormir para agredi-la com uma marreta e uma faca. O homem indicou aos militares o local onde estava a marreta e mostrou as imagens que havia feito do corpo da vítima.

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A namorada do assassino confesso não foi localizada pela Polícia Militar de Minas Gerais.