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VIOLÊNCIA

Italiano é assassinado em Patrocínio e homem é preso

Polícia ainda tenta desvendar motivos do tiroteio e descobrir possível participação de mais um criminoso

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Vinicius Lemos - Especial para o EM
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Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
26/05/2026 21:58 - atualizado em 26/05/2026 21:58

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Italiano é assassinado em Patrocínio e um homem é preso
Italiano é assassinado em Patrocínio e um homem é preso crédito: DivulgaÃ§Ã£o/PMMG

Um italiano, de 36 anos, foi morto a tiros nesta segunda-feira (25/5), em Patrocínio, no Alto Paranaíba, quando visitava a namorada na casa dela. Um homem foi preso. A vítima foi assassinada no Bairro Serra Negra, com 11 disparos de arma de fogo.

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Testemunhas contaram que duas pessoas encapuzadas invadiram a residência da mulher e atiraram. A perícia da Polícia Civil constatou que foram feitos 14 disparos de uma arma calibre 9 mm, dos quais 11 atingiram a vítima.

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Um homem, de 23, foi identificado e preso após levantamentos de militares, chamados para atender a ocorrência. Ele estava na casa de familiares quando os agentes da Polícia Militar (PM) o encontraram.

O rapaz detido tem passagens por envolvimento com o tráfico de drogas, de acordo com a corporação. A vítima, identificada como Francesco Gralli, tinha antecedente criminal por comércio ilegal de arma de fogo. Inclusive, os policiais encontraram armas registradas no nome da vítima, todas com documentação em dia.

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Ainda não se sabe qual foi a motivação do assasinato e quem seria o segundo envolvido com a morte do homem, que ainda não havia sido identificado até a publicação desta matéria.

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